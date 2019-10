Yahaira Plasencia luce nueva apariencia tras quitarse extensiones y pestañas postizas

Recibe elogios por su nueva apariencia. La cantante de salsa Yahaira Plasencia no quiere que su vida amorosa se mezcle con su carrera como artista, es por eso que ha preferido enfocarse en sus presentaciones.

Por medio de su cuenta personal de Instagram compartió una invitación para su último show. Para sorpresa de muchos, Yahaira Plasencia apareció en el evento con una renovada imagen que provocó comentarios positivos.

¿Qué se hizo la salsera? Para estar presente en su show acústico para Radio Panamericana, la popular artista apostó por un radical cambio de look sin extensiones o pestañas postizas.

A diferencia de los atuendos que usa en sus conciertos, la mayoría en colores neón, eligió un enterizo en color negro, completando su sobrio outfit con un maquillaje natural.

Yahaira Plasencia también cambió el color de su cabello, pintándolo en un tono más claro. Ella se alejó del look que usó para el video musical de la canción “Y le dije no”.

Esta transformación solo ha ocasionado que sus fans y usuarios en la red social Instagram la feliciten por usar poco maquillaje y también por mostrarse más natural.

Los fans de la cantante de salsa pudieron gozar de un show privado y un meet & greet para conocerla y tomarse fotos con ella.

PUEDES VER Yahaira Plasencia confiesa el significado de su pulsera roja

Yahaira Plasencia celebra el éxito de “Y le dije no” en Instagram

La red social Instagram se ha convertido en la plataforma favorita de Yahaira Plasencia. Ella se mantiene en comunicación con sus fans por medio de transmisiones en vivo, y publicación de fotos y videos.

Fue en la misma plataforma donde celebró el éxito que ha tenido su canción “Y le dije no”, la cual cuenta con el trabajo de su productor musical Sergio George, quien la bautizó con su nombre artístico de “la patrona” para lanzar su carrera internacional.

Yahaira Plasencia publicó esta foto el 24 de setiembre. [FOTO: Instagram]

El cambio de imagen más criticado de Yahaira Plasencia

A mediados del 2017, la salsera ingresaba al reality “Esto es Guerra”, además de la sorpresa inicial, llamó la atención el cambio en el peinado de la cantante que consistía en un gran flequillo.

El detalle no pasó desapercibido. Uno de los primeros en comentarlo fue Rodrigo Gonzáles, quien comparó a Yahaira Plasencia con Rossy War. No obstante, la crítica más ácida provino de Melissa Klug.

“Si te quieres poner lo que sea en la cabeza y para ti es hermoso, nadie te va a cambiar esa idea, pero si te vas a la TV vas a ser criticada porque no es un look que te va. Tienes que tener un poco más de cuidado, deberías asesorarte más en tu imagen para que no seas la burla de todos los canales”, declaró ‘La Blanca de Chucuito’.