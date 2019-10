Song Hye Kyo y otras idols kpop denuncian hostigamientos en redes sociales

La actriz coreana Song Hye Kyo presentó una demanda contra dos internautas por publicar mensajes difamatorios y maliciosos contra ella, según confirmó la estación de policía de Bundang el pasado 15 de octubre.

Esto ocurre un día después de que se conociera la trágica muerte de la cantante del grupo kpop F(x), Sulli, quien fue sistemáticamente acosada en redes sociales, como demuestra su última transmisión en Instagram.

Song Hye Kyo fue acusada en redes sociales de ser infiel a Song Joong Ki. [FOTO: Instagram]

En el caso de Song Hye Kyo, un usuario escribió varios mensajes de odio contra ella, mientras otro publicó un blog afirmando que la actriz se había separado de su esposo y coprotagonista en el dorama “Descendants of the Sun”, Song Joong Ki, porque ella mantenía una romance secreto con un “patrocinador” en China.

La agencia de la actriz coreana explicó que las investigaciones contra los comentarios maliciosos se venían realizando desde julio pasado. Lográndose detectar 15 cuentas de usuarios, 13 de las cuales fueron desactivadas haciendo imposible su rastreo.

La agencia de Song Hye Kyo detectó 15 cuentas que emitían comentarios maliciosos contra la actriz. [FOTO: Instagram]

Kpop: Park Ji Min es acosada sexualmente

La cantante y compositora de 22 años, exmiembro del recién disuelto grupo k-pop 15&, hizo público el acoso sexual que venía soportando luego de publicar una fotografía suya en su cuenta de Instagram.

Park Ji Min recibió fuertes comentarios de índole sexual después de publicar esta fotografía. [FOTO: Instagram]

“Con una foto, he recibido todo tipo de DM acosándome sexualmente diciendo que me operaron con implantes mamarios, lo cual nunca recibí. A quienes me enviaron DM que contenían imágenes de su cuerpo desnudos, aquellos que comparan partes de mi cuerpo con fruta, reportaré todos tus DM”, amenazó la intérprete de “I Want to Keep Seeing You”, en su post de Instagram publicado el 18 de octubre.

Park Ji Min público en sus stories un mensaje advirtiendo que tomaría represalias contra los mensajes ofensivos. [FOTO: Instagram]

La agencia de IU sale en su defensa

La cantante y actriz Lee Ji Eun, conocida simplemente como IU, también sufrió ciberbullying según denunció su agencia Kakao M, por medio de un pronunciamiento en Twitter.

“Nuestra compañía ha determinado que existe un nivel grave de difamación, acoso sexual y ataques personales a través de comentarios maliciosos irreflexivos y la difusión de rumores falsos sobre nuestro artista IU, y por lo tanto nosotros” estamos tomando acciones legales", expresa el comunicado que además anuncia que la demanda fue interpuesta el 15 de octubre después de haber estado monitoreando los ataques.