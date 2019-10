Melissa Loza confiesa que su hija no tuvo la mejor reacción al enterarse del embarazo

Tras varios meses alejada de la ‘pantalla chica’, la modelo Melissa Loza reapareció en las pantallas para anunciar que se encuentra en la dulce espera. Ante la noticia, varias figuras televisivas hicieron llegar a la ex “guerrera”, sus felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa.

Incluso, algunas figuras del reality “Esto es Guerra” se mostraron muy emocionadas por el embarazo de la popular modelo, pues según contaron, la chimbotana “quería ser mamá nuevamente”.

Melissa Loza recibió los buenos deseos de sus amistades con mucha emoción, sin embargo reveló que tuvo un momento difícil con su hija Flavia, “Al principio, sí le chocó, un poquito de celos", reveló.

"Pero después mi bella me dijo ‘no mamá, yo voy a ser la mejor hermana’”, explicó la ex “chica reality” para el programa “Estas en Todas”.

Melissa Loza revela detalles de su embarazo

Además, la modelo declaró por qué demoró en compartir la noticia con todos sus seguidores, “En realidad los primeros meses son los más delicados, quise mantenerlo en reserva para que él bebe o la bebe esté súper fuerte y una vez que esté sólido o bien fuertecito, poder comentarlo y contar a los cuatro vientos lo feliz que estamos en la familia”, afirmó.

Por otro lado, Melissa Loza ha demostrado que su estado de gestación no es impedimento para que continúe con las rutinas de ejercicios a las que está acostumbrada. La modelo suele compartir videos y fotografías de las sus largas sesiones en el gimnasio, a través de su cuenta de Instagram.

“Sigo haciendo ejercicios, estar gestando no es una enfermedad, yo creo que tenemos que seguir haciendo deportes, ya ese es un estilo de vida que me ha acompañado toda la vida, desde que di a luz a mi primera hija, es algo que me gusta hacer y me siento bien, me siento vital, me siento con toda la salud como para poder hacerlo”, explicó Melissa Loza sobre su rutina fitness.

Luego de la exguerrera anunciara su embarazo a través de un extenso post en Instagram, una de las primeras en brindar declaraciones fue su hermana, quien según dijo no estaba al tanto de la noticia.

“Me cayó como un baldazo de agua fría, a todos en verdad. (…) Me alegro mucho por ella. (…) [Le deseo] la felicidad del mundo y siempre de corazón”, declaró.

Melissa Loza le responde a su hermana Tepha Loza

Tras escuchar que su hermana consideró que la noticia de su embarazo “le cayó como un baldazo de agua fría”, Melissa Loza le envió una respuesta a través del programa “En Boca de todos”.

“Entiendo que a algunas personas les haya caído como un baldazo de agua fría, pero a nosotros nos ha caído como a una bendición de Dios. Ya lo teníamos planeado”, declaro la exchica reality.