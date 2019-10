Kim Hyun Joong, estrella del K-Pop, llega a Perú y los fans estallaron de felicidad [VIDEO]

Tras ofrecer sus últimos shows en México y Bolivia, Kim Hyun Jooong, el exlíder de la banda surcoreana SS501, llegó finalmente a Perú para alistar los últimos detalles de su primer concierto como solista que se realizará este domingo 20 de octubre.

Muy temprano, el cantante fue captado en el Aeropuerto Internacional El Alto, Bolivia, antes de partir a Perú, después de haber ofrecido un espectacular show en el país vecino el pasado miércoles 16 de octubre.

A través de las redes sociales, varias seguidoras de Kim Hyun Joong compartieron fotos y videos de la despedida que le hicieron a la estrella del K-pop en el vecino país.

Así fue recibido Kim Hyun Joong en Lima

Desde muy temprano del sábado, cientos de fans se hicieron presente en el aeropuerto Jorge Chávez para recibir a su ídolo, cuya llegada estaba prevista para las 9:00 a.m.

Las ‘henecias’ llegaron al aeropuerto con pancartas y globos verdes para dar una caluroso bienvenida al actor que ganó fama con el k-drama “Boys over flowers”.

Concierto de Kim Hyun Joon en Lima

El encuentro tan esperado entre las fans peruanas y Kim Hyun Joong será en la Plaza Arena, al costado del Jockey Plaza, a las 6 p.m.

Cabe recordar que esta es la tercera vez que el actor de las recordadas series “Boy Over Flowers” y “Playfull Kiss” viene a Perú, luego de más de 4 años.

Para esta estadía, la estrella de k-pop ha solicitado degustar algunos de los mejores platillos peruanos preparados en los laureados restaurantes de la más reciente edición de ‘The World’s Best Restaurants’. Por ello, no se descarta que el cantante haga turismo local.

Se prevé que Kim Hyun Joong interprete en Lima sus conocidos éxitos como “Because I’m Stupid”, “Stand By Me”, “Love Like This”, “This is love”, “Kiss Kiss", “Beyond Crazy", “Deja Vu”, “I’m a milliom”, Lucky Guy", “Break Down”, entre otros.

Los precios de las entradas rondan entre los S/130 hasta S/786, y los puedes adquirir en www.instaticketperu.com

Precios:

Zona Vip: S/ 785.40

Preferente: S/ 411.40

General A: S/ 243.10

General B: S/ 130.90