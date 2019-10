Kim Hyun Joong pasó momento de pánico en su llegada a Lima

El cantante surcoreano Kim Hyun Joong tuvo una calurosa bienvenida en Perú, tal y como también lo recibieron en Bolivia y México. Sin embargo, fue en nuestro país donde vivió algunos minutos de incomodidad.

Kim Hyun Joong, quien fue recibido entre gritos y aplausos, no se imaginó que viviría un momento de tensión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que varias ‘henecias’ (como se les llama a las fans de idol K-pop) se abalanzaron hacia el vehículo que lo iba a llevar al hotel al que se iba a hospedar en Lima.

PUEDES VER Kim Hyun Joong en Lima: conoce el posible setlist de su concierto

De acuerdo a los videos que compartieron las mismas fans en las redes sociales, se puede apreciar que algunas jovencitas golpearon los cristales de la camioneta de color negro donde estaba el exlíder de SS501.

Fueron las mismas fans que reportaron este episodio en las redes sociales. “Hola, espero que no se enojen por lo que voy a decir pero, por las fotos, lo veo triste al líder. Sé que todas y todos querían verlo, amarlo, pero golpear el vidrio del auto y encima lo tenían caminando en el aeropuerto por dentro por el descontrol que había, los gritos. Sé que es de alegría pero lo asustaron eso siento yo y la cara de él en las fotos no es de alegría es como que no esperaba que fueran así, esperaba una llegada como la de Bolivia y México que fue tranquila y pudieron hasta darle regalos en el aeropuerto pero en Perú no y es triste que pase eso”, manifestó una seguidora del artista coreano de 33 años.

“Simplemente no hagan tonterías y comportense, yo que sepa la mayoría que conoce a KHJ son personas mayores, claro que no faltan las niñas que piensan que es BTS y lo van a ver y hacen quedar mal”, “Ya basta chicas, solo que quede claro, que esto no se puede volver a repetir. Tenemos que tener cuidado, darle libertad para que disfrute de nuestro país”, “Bueno chicas, ya pasó, ahora solo guarden compostura, respeto y sean una señoritas que se comportan super bien, que no se repita lo sucedido” y “No creo que soy la única que notó que a Kim no le gustó mucho nuestro recibimiento en el aeropuerto, enserio... como que fue muy alborotado, él hizo una seña con las manos como que diciendo ‘quitense’ y eso me pareció feo de su parte, pero creo que en sí tuvo razón. Pero lo conocí, uno de mi más grandes sueños se cumplió. Pero aún así se sintió incómodo y aún hay chicas afuera del hotel, debe sentirse súper acosado. Chicas, ya déjenlo, o no querrá volver más a Perú”; escribieron otras fans de Kim Hyun Joong, quien llegó este sábado 19 de octubre.

Algunas cibernautas expresaron su preocupación de que el intérprete de “Because I’m stupid” no incluya a Lima en su próximo tour. “Bueno parece que en Perú tiene más fans y apoyo de que si le dijeran que no vuelva a Perú sería una envidia y una maldad”, “Yo en mi país no entramos para el tour de latinoamericana, no pierdan su oportunidad por comportarse tan exageradas no es por mala persona, pero es la opinión mía”; fueron algunas de las opiniones reportadas en las redes sociales. “Sí pues, debemos de mantener la distancia y no gritar mucho porque ahora responsabilizan al líder del grupo de fans, que mal con las chicas, no todas de hecho”, “Ahora la mexicanas, bolivianas y las otras de países vecinos lo único que harán es criticarnos y que a la próxima pidan que nunca llegue a nuestro país”, “A ver, no podemos gritar ni perseguirlo entiendan que no ganamos nada, al contrario”, indicaron otros.