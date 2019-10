¿Kate del Castillo se lanza como cantante?

Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas con mayor proyección y reconocimiento internacional (algo que se refleja en los 7.4 millones de seguidores de todo el mundo, que posee en Instagram).

No obstante, durante su paso por los Latin American Music Awards 2019, donde entregó el premio International Artist Award of Excellence a Marc Anthony, la protagonista de “La Reina del Sur”, reveló que tan dispuesta estaría a incursionar en el mercado musical.

En una entrevista con la revista People en Español, Kate del Castillo se mostró emocionada por participar en la gala musical.

“Son súper divertidas para mí porque como yo no soy del mundo de la música, me halaga muchísimo que me inviten”, declaró la actriz de “El Crimen del Cácaro Gumaro”, para luego agregar a cuál género musical ingresaría de ser posible.

“Si yo cantara, cantaría mariachi sin duda”, indica.

No obstante, la actriz señala que por el momento centrará su atención en el desarrollo de nuevos proyectos con su productora “La Jaula Productions”.

“Es una oportunidad de empezar a hacer otro tipo de televisión, otro tipo de series, de películas, todo lo que podamos hacer y que no sea nada más latino, sino quitarnos todos los estereotipos”, declaró.

Kate del Castillo declaró que de ser posible incursionaría en el mariachi. [FOTO: Instagram]

Kate del Castillo atacada por una abeja

En una curiosa publicación en su cuenta de Instagram, la actriz de 46 años comparte un momento con sus seguidores hablando sobre su perra Lola, cuando corta la transmisión abruptamente por la presencia de una abeja.

“En viernes, caminando a Lola, porque no está muy bien que digamos…en fin es viernes… y ¡Una abeja”!”, exclama la actriz mientras arruga la cara y corta el video subido a sus stories el viernes 18 de octubre.