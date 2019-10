Jennifer Lopez conquista con sexy escote en vestido de novia [FOTOS]

Regresa al cine con una hilarante comedia. La cantante Jennifer Lopez paralizó su carrera como actriz en Hollywood para poder concentrarse en lanzar nuevas canciones.

Los fans de Jennifer Lopez han enloquecido cuando han conocido la noticia de que la famosa cantante regresará al cine para protagonizar la comedia “Merry Me”. Ella comparte los detrás de cámara del film en su cuenta de Instagram.

Jennifer Lopez Instagram

Muchos de los seguidores de JLO vienen siguiendo su trabajo en New York, destino donde se está filmando la película. Recientemente han compartido las primeras fotos del vestido de novia de Jennifer Lopez en Instagram.

No, ese no será el vestido que usará en su boda con Alex Rodriguez, es un diseño especial para que lo use en la película junto con Owen Wilson.

Lo que ha llamado la atención del vestido de Jennifer Lopez es el profundo escote que tiene, además de estar bien ajustado en el área de los senos.

Los paparazzis lograron captar a la cantante antes de filmar sus escenas. Para poder abrigarse del frío la famosa actriz de Hollywood usó un abrigo de piel de animal.

Recordemos que su gusto por vestir pieles le ha traído más de un problema con los protectores de animales.

El vestido de novia de Jennifer Lopez es viral en Instagram

Los fans de Jennifer Lopez, también conocida como JLO, han quedado fascinados con el cambio de look al que se ha sometido la cantante para protagonizar la película “Merry Me”.

Pese a que es una buena noticia para su carrera, algunos usuarios en Instagram han criticado su aspecto físico, ya que aseguran que luce “poco femenina” al estar tonificada por las exhaustas rutinas de ejercicios que realiza.

Hasta el momento, Jennifer Lopez en Instagram tiene más de 100 millones de seguidores en la red social.