Tras romper récord Guinness en Instagram, Jennifer Aniston debuta en otras redes

A sus 50 años, Jennifer Aniston se animó a crearse una cuenta de Instagram, una de las redes sociales más populares del momento.

Como se sabe, la primera publicación que hizo causó revuelo, pues se trató de una foto donde aparecía ella con los demás integrantes de la desaparecida serie “Friends”. Dicha imagen superó las 13 millones de reacciones.

Jennifer Aniston podría desplazar a las grandes influencers.

Jennifer Aniston debutó en redes de tal manera, que lo hizo rompiendo un récord Guinnes. Resulta que la celebridad sumó un millón seguidores en tan solo cinco horas y 16 minutos, desplazando al príncipe Harry y Meghan Markle, quienes lograron el millón en cinco horas y 45 minutos.

Así luce actualmente el Instagram de Jennifer Aniston

Mientras el mundo observaba las publicaciones de la exesposa de Brad Pitt en Instagram, que por el momento son pocas, ella también se estrenenaba en Facebook.

En dicha cuenta, la actriz de Hollywood cuenta con 803,315 seguidores y tiene el mismo contenido, incluyendo la foto de perfil.

Facebook de Jennifer Aniston

Sin embargo, la famosa artista colocó en su portada una imagen antigua del elenco de “Friends”. En ella, aparecen los 4 personajes con vestimenta elegante mientras caminan hacia la cámara.

Foto de portada de Jennifer Aniston en Facebook

Jennifer Aniston no puso ninguna descripción a la instantánea, pero generó nostalgia entre los seguidores.

"Qué gran grupo de amigos, todos se vistieron", "Gran foto de portada de tus amigos. . . Qué gran comedia de TV. . Me encantó el amor en 'Friends" . He visto todos los episodios. Lloré algunas lágrimas y me reí tanto que estaba llorando de felicidad", "Ver este tipo de publicación en su página me llena de alegría. Me encantaría verlos a todos juntos nuevamente haciendo un show más", son algunos comentarios que se pueden leer en el post.

¿Jennifer Aniston tiene Twitter?

El mismo contenido que Jennifer Aniston compartió en Instagram y Facebook aparece en una cuenta de Twitter que lleva su nombre. No obstante, esta cuenta sería falsa, pues no tiene el check azul y cuenta con publicaciones desde el 2015, año en que la actriz ni siquiera contemplaba involucrarse en el mundo de las redes sociales.

Cuenta falsa de Twitter