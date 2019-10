Conoce todos los detalles de la boda de Jennifer Lawrence en la mansión Belcourt

Jennifer Lawrence y su novio Cooke Maroney están listos para darse el “Sí, acepto” que los convertirá, oficialmente, en marido y mujer. La actriz de 29 años y su pareja escogieron la ciudad de Newport, en Rhode Island, como lugar de su boda, ceremonia que se realizará en la fastuosa mansión Belcourt que, curiosamente, tiene la fama de estar “encantada”.

La pareja arribó a la mencionada ciudad el viernes 18 de octubre en un jet privado. Captados en su descenso se pudo obtener algunas imágenes del momento, donde se pudo apreciar a Jennifer Lawrence vestida con un suéter y falda color marrón, cubierta de un abrigo blanco, acompañada de unos lentos de sol redondos a la vez que cargaba su maleta.

Jennifer Lawrence

Detrás de la actriz venía Cooke Maroney con un look más casual vistiendo zapatillas, pantalón y chompa de tonalidades azules.

Una fuente de E! News relató al respecto de la llegada de la pareja a Newport: “Ellos llegaron alrededor del mediodía. Lucían relajados y emocionados de estar ahí. Ambos tenían grandes sonrisas en sus rostros mientras bajaban del jet. Llevaron sus propias maletas y no tenían muchas cosas. Estaban con algunos familiares y fueron llevados a un hotel”.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney

Jennifer Lawrence se casa en una mansión encantada

Informaciones vertidas por TMZ y People han destacado que el lugar escogido para su boda, la mansión Belcourt, no hace sino remontar a la edad dorada de Hollywood cuando los actores y actrices realizaban distintas celebraciones estas fastuosas residencias del siglo XIX.

Mansión Belcourt

Y es que Belcourt, lugar donde Jennifer Lawrence y Cooke Maroney se casarán civilmente, es una mansión que data del 1894, construida por el arquitecto Richard Morris Hunt, ubicada en la zona de Newport, que por mucho tiempo fue uno de los lugares de veraneo favoritos de las familias más importantes de los Estados Unidos.

El terreno que abarca Belcourt se extiende a 3 mil 700 metros cuadrados y su diseño está inspirado en la residencia del rey francés Luis XIII. En 2012, tras un largo periodo de decadencia, fue comprada por la empresaria Carolyn Rafaelian quien llegó a asegurar a la revista Times que en la mansión se pueden percibir “energías y entidades no muy agradables”.

Mansión Belcourt

Jennifer Lawrecen: la recepción y el vestido

A pesar que no se tiene la relación completa de invitados que asistirán a la exclusiva boda de Jennifer Lawrence y Cooke Maroney, se sabe que han llegado partes de boda para 150 personas. Toda la planificación de la misma ha sido encargada al wedding planner Mark Seed junto al catering de Heriloom Fire.

Esta última tiene como especialidad la elaboración de alimentos orgánicos, y se sabe que la carta bordea los 210 dólares por cubierto.

Aún no se tiene el total de la lista de invitados para la boda de Jennifer Lawrence

Entre los manjares que serán el deleite de los invitados se puede mencionar: coles de Bruselas con huevo curado o panceta de cerdo ahumada con manzana en escabeche; así como a elección el pescado cocinado a la leña con hierbas, mantequilla, limón o la pierna de res de cinco semanas de edad con salsa forager; estos dos como platos de fondo.

Mientras que las bebidas rondarán entre el bourbon old fashioned y el gin de pepino con champagne de lavanda.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney se comprometieron a inicios del 2019

Una gran incógnita de esta ceremonia será el vestido que lucirá Jennifer Lawrence al momento de decir el “Sí, acepto” como para la recepción. Sin embargo, algunos creen que el diseño del mismo podría estar a cargo de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, marca de la cual la actriz es el rostro oficial.

Jennifer Lawrence: los invitados

En cuanto a los invitados, como se mencionó arriba, si bien no se tiene conocimiento real de la lista de asistentes, se ha podido ver llegar a Newport a personalidades como Adele, la actriz Cameron Díaz, Joel Madden, Nicole Riche, estos tres llegaron al mismo tiempo; la madre del clan de las Kardashian, Kris Jenner, así como el propio Bradley Cooper (según E! News, el actor es una de las personalidades que figura en la lista de los invitados).

Jennifer Lawrence escenificando su boda en 2017

Sin embargo, otros medios no descartan que podría verse a celebridades de la industria del cine como Liam Hemsworth, Emma Watson, Emma Stone, Josh Hutcharson.

Otras personalidades cuyos nombres se barajan son Bee Shaffer (hija de Anna Wintour); Laura Simpson, amiga íntima de Jennifer Lawrence, encargada de juntar a la pareja; el ahijado del fotógrafo peruano Mario Testino; Starvos Niarchos III (expareja de Paris Hilton); Vladimir Restoin Roitfield; el periodista Dereck Blasberg, entre otros.

Jennifer Lawrence considera a Cooke Maroney como "el mejor ser humano que he conocido"

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney

En reiteradas ocasiones, Jennifer Lawrence ha dejado claro que desde que comenzó su romance con Cooke Maroney sabía que era el hombre indicado para casarse. La actriz de Hollywood no ha reparado en darle sendos halagos a su futuro esposo.

En el podcast “Naked with Cat Sadler” dijo entre bromas: “Antes de conocer a Cooke no estaba lista para casarme, pero en cuanto lo conocí me quería casar con él. Nos queríamos casar y comprometernos por completo. Es mi mejor amigo y lo quiero atar legalmente a mí y, afortunadamente, el para algo así existe, que es lo mejor. Encuentras a tu persona favorita en el planeta y le dices que no puede ir, así que quería tomar esa oferta”.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney no han tenido reparos en dejarse ver públicamente

Sin embargo, Jennifer Lawrence agregó sobre su futuro esposo: “Es el mejor ser humano que he conocido, de verdad lo es y cada vez mejora más. Empezó con lo básico ¿cómo me siento? ¿es lindo, es amable? Sólo sé que es el indicado. Sé que es estúpido, pero es la mejor persona que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”.