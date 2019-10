Sheyla Rojas expone a Mario Irivarren con bolso de maquillaje y él le recuerda “arreglitos” en el rostro

Sheyla Rojas realizó una jocosa nota sobre el cuidado que los chicos reality tienen antes de salir frente a las cámaras de “Esto es Guerra”. De acuerdo con el informe, las mujeres no son las únicas que utilizan maquillaje en televisión, sino que también los rostros masculinos estarían cubiertos con las famosas bases.

De acuerdo con las declaraciones de Manuel Facundo y Rafael Cardozo, el novio de Ivana Yturbe sería quien usa más maquillaje que las mismas mujeres de la producción de América TV.

PUEDES VER Mario Irivarren responde sobre supuesto ‘affaire’ entre Nicola e Ivana Yturbe

La conductora de “Estás en todas” no se quedó con las dudas tras recoger los testimonios de los compañeros del chico reality y lo entrevistó para saber si llevaba maquillaje entre sus pertenencias, pero la respuesta y las pruebas que mostró Mario Irivarren la dejaron sorprendida.

“Tú has causado revuelo, porque tú tienes más maquillaje que yo y todas las chicas de 'Esto es Guerra’”, increpó Sheyla Rojas a Mario Irivarren; sin embargo, la conductora de “Estás en todas” quedó sin palabras al ver el neceser de maquillaje del chico reality y el resto de accesorios que utiliza para acicalarse antes de ponerse frente a las cámaras de “Esto es Guerra”.

“Aquí tengo mi maquillaje, es verdad, no lo voy a negar, no tengo por qué. Yo trabajo en televisión, a esto me dedico. Tengo bases, ahora uso uno no más (...) Lo que pasa que me compraba una y no me quedaba el color, me compraba otra y no me quedaba, hasta que esta si me quedó”, explicó el novio de Ivana Yturbe.

En ese mismo contexto, Mario Irivarren no solo mostró su ‘makeup’, también expuso con orgullo un juego de tijeras, maquina de afeitar, laca, plancha de cabello y otros implementos que le ayudar a resaltar su apariencia.

Al percatarse que su entrevistadora se estaba mofando de él, el chico reality puso en aprietos a Sheyla Rojas al enumerar los “arreglitos” que se hizo en el rostro.

“No como otras que se demoran tres horas, dos horas (....) Pestañas, que se pintan así de rosaditos los párpados, rubor, base, extensiones, carillas.¡ Ah, debe ser!”, intervino el participante de “Esto es Guerra”.