Danna Paola confesó que no quería seguir en la actuación

La actriz mexicana Danna Paola reveló durante una transmisión de Instagram Live que había pensando retirarse del medio artístico. Sus declaraciones las hizo durante un evento realizado en México el jueves 17 de octubre.

En la presentación, la actriz de 24 años confesó que seis años atrás cuando lanzaba su primer sencillo del álbum “No es cierto”, junto al cantante Noel Schajris, además de participar en la serie “Como dice el dicho”, se sentía abrumada por todos los proyectos en conjunto y había pensado en retirarse para estudiar gastronomía.

“Cantar, actuar, que esto, que el otro y dije ¡Basta!, yo quiero estudiar gastronomía en Francia”, explicó.

Sin embargo, tras ser seleccionada para la obra teatral “Wicked”, Danna Paola reconsideró seguir en la actuación. Ahora, tras el éxito de la serie de Netflix “Élite”, la actriz mexicana sigue dudando hacía dónde va su carrera actoral.

“Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto”, confiesa, para luego agregar que existe algo en su interior que la impulsa a continuar: “Siempre hay algo que vuelve a mí, y me llena de luz y de creatividad y de decir voy a seguir en esto y voy a seguir haciendo lo que amo, porque al final me muero sino canto o actúo”.

Por otro lado, el nombre de Danna Paola sigue sonando fuerte en Televisa, para que interprete el papel de Gloria Trevi en la bioserie que la televisora estaría preparado.

“No solo porque canta y actúa sino por su gran desempeño en hacer las cosas, también por el parecido que tiene con la artista mexicana”, declaró el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube.

Danna Paola como una sensual diablita

A través de sus stories de Instagram, la actriz de la comedia romántica “Lo más sencillo es complicarlo todo”, se mostró ansiosa porque llegue el 31 de octubre y poder celebrar la noche de Halloween.

Para ello, la actriz se probó un filtró de diabla con dos corazones negros como lágrimas.