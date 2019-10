BTS lanza su versión en dibujos animados y se vuelven tendencia mundial

El grupo k-pop BTS sigue estableciendo nuevos récords en redes sociales (excepto en Instagram, donde a pesar de tener 20 millones de seguidores, no actualizan ni realizan nuevas publicaciones desde junio pasado). Ahora, la agrupación compartió un video de su nuevo proyecto “House de BTS”.

El videoclip fue lanzado en YouTube el 18 de octubre bajo el título: “BTS trailer de personaje: la banda de chicos más linda del mundo”, presentando a los miembros de la agrupación surcoreana como adorables dibujos animados.

El clip cuenta con una duración de 1:01 minutos, y a pesar de su brevedad a logrado posicionarse en el cuarto lugar de tendencias mundiales en la plataforma, quedando después del video oficial de “Make It Right”, también del grupo surcoreano grabado en colaboración con el cantante y compositor estadounidense, Ari Staprans Leff, mejor conocido como Lauv.

A menos de 10 horas de ser lanzado el videoclip “The cutest boy band in the world” ya alcanzó los 1.441.528 millones de visualizaciones.

El lanzamiento del videoclip en YouTube se hace en simultáneo con la apertura de la nueva tienda de la boyband llamada “House de BTS”, ubicada en el distrito de Gangnam y que estará abierta al público por un tiempo limitado de 80 días.

El local del grupo kpop además de ofrecer 200 nuevos productos oficiales, cuenta con varias salas de exposición, comidas y bebidas con la temática de BTS.

House de BTS: Instalación con la temática "Map of the Soul: Persona". [FOTO: Instagram]

Una de estas instalaciones se centra en el álbum de BTS “Map of the Soul: Persona”, lanzado en abril del 2019, y que logró cifras de ventas históricas en su preventa, llegando hasta los 3.07 millones de copias, según la distribuidora Iriver Inc.

House de BTS: Instalación con la temática "The Most Beautiful Moment in Life: The Notes". [FOTO: Instagram]

“House de BTS” también cuenta con un espacio para fotografías que recrea una escena del videomusical “Boy with Luv” y una parada de autobús visto en “The Most Beautiful Moment in Life: The Notes”.