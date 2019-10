Aracely Arámbula comete terrible error durante campaña de prevención del cáncer

La actriz Aracely Arámbula se sumo en su cuenta de Instagram a la campaña por la prevención del cáncer de mama. No obstante la actriz cometió un error que le valió recibir duras criticas.

En su publicación del 15 de octubre, la ‘Doña’ compartió hizo un llamado a sus 4.1 millones de seguidores a que se sumen a la campaña Octubre Rosa.

Aracely Arámbula

“Octubre rosa mes de revisión y tomar conciencia para prevenir cáncer de mama”, escribió la protagonista de las telenovelas “Corazón salvaje” y “La Patrona”.

No obstante, en la segunda parte de su publicación Aracely Arámbula invitó a sus seguidores a realizarse un chequeo preventivo. No obstante confundió las palabras y en lugar de “mama” escribió “Maná”, como el nombre de la banda de rock mexicana.

“Juntas hagamos una sola voz el cáncer de Maná detectado a tiempo tiene cura autoexplorate por la salud. Octubre y todo el año sí se puede no dejes de revisarte”.

El error ortográfico no pasó desapercibido por sus seguidores, quien lo tomaron como una anécdota. No obstante, a pesar de ello, la actriz y cantante parece no haberse percatado y el post continua sin ser corregido.

PUEDES VER: Aracely Arámbula revela que salió de Telemundo para no perder tiempo

Aracely Arámbula: ¿Imita a Yanet García?

Por otro lado, la popular ‘Chule’ publicó una fotografía que le valió ser comparada con la famosa chica del clima, Yanet García.

En la imagen -publicada el 11 de octubre- la actriz de 44 años, aparece caracterizada como Altagracia Sandoval, personaje que interpreta en la telenovela “La Doña”, de la cadena Telemundo.

La fotografía se asemeja a las imágenes que publica Yanet García, explotando su curvilínea figura con ceñidas prendas. A razón de ello, no faltaron los usuarios que compararon a ambas personalidad de la televisión.