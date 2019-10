El artista del año: Amy Gutiérrez se corona ganadora luego de una histórica velada

La exintegrante de Son Tentación, Amy Gutiérrez, se hizo con la corona tras una maratónica y vistosa jornada de canto y baile en la segunda temporada de “El artista del año”, programa bajo la conducción de Gisela Valcárcel.

La velada comenzó paradójicamente con tres artistas en sentencia: Mayra Goñi, Miluska Eskenazi y la propia Amy G.

La intérprete chalaca quedó en ese momento en sexto lugar, anticipada por Mayra Goñi, Juan Carlos rey de Castro, Miguel álvarez y Nesty, tras lo cual pudo remontar sus calificaciones y convencer al jurado.

Tras su victoria, la concursante del espacio de Gisela Valcárcel no pudo evitar llorar desconsoladamente al recordar a sus padres que se encontraban al borde del escenario. “Los tiempos de dios son perfectos”, se alcanzó a escuchar en medio de las celebraciones.

Sin embargo, la polémica no estuvo ausente de la jornada. Luego de su participación en la pista de baile de “El artista del año 2”, la presentadora pidió que se le dé un mejor puntaje a Amy G pues a su entender “lo vio todo perfecto”. Solo la jurado Michelle Alexander se negó a aumentar el puntaje en su tablero.

Minuto a minuto

00:10 Amy Gutiérrez se corona ganadora del concurso "El artista del año 2″. Elenco, productores y familiares se apresuran a felicitar a la joven cantante nacida en el barrio chalaco de Gambeta.

23:15 El productor musical Nesty asombró con su ritmo al momento de interpretar el tema “Que se sepa” del cantante salsero Roberto Roena. Como detalle curioso, tanto el bailarín como el autor de la música son nacidos en Puerto Rico.





23:13 La joven Amy Gutiérrez fue acompañada por los bailarines Pedro Ibañez y Raúl Romero. El tema elegido fue “La salsa vive” de Tito Nieves.

23:10 El actor Miguel Álvarez se lució sobre la pista de baile con el conocido tema de salsa “Arranca en Fa” de La Sonora Carruseles, acompañado de dos bellas bailarinas de quienes la conductora Gisela Valcárcel tuvo emotivos elogios.

23:07 La modelo Mayra Goñi sorprendió al público presente con una versión en soul del popular tema “Thriller” del cantante estadounidense Michael Jackson.

23:04 La gala de baile comenzó con Juan Carlos Rey de Castro, quien con algunos problemas de sonido al inicio, zapateó al ritmo de “Pelotero La Bola” de Carlos Oliva Y Los Sobrinos del Juez.





23:00 Finalmente, la cantante Miluska Eskenazi es eliminada de la competencia.

22:55 La cantante chalaca Amy Gutiérrez es la primera en salvarse.

22:45 Amy Gutiérrez, Miluska Eskenazi y Mayra Goñi se unen en el escenario para esperar el veredicto final que determinará quién saldrá de competencia.

El Artista del Año.

22:32 El productor musical puertorriqueño Nesty “La Mente Maestra” subió al escenario para cantar un mix de “La flor de la Canela” de Chabuca Granda y “La Gozadera” de la agrupación Gente de Zona.

22:20 El actor peruano Juan Carlos Rey de Castro puso la nota internacional en la gala y junto a la cantautora Sandra Muente entonó la letra de “Whit the Little Help of my Friends” de la agrupación británica The Beatles.

22:10 La joven modelo Mayra Goñi deleitó al público con su interpretación de “Mi Tierra” de la cantante Gloria Estefan. A su lado se lució la actriz Jimena Palomino, conocida por su papel protagónico de “En la piel de Alicia”.

21:55 Amy Gutiérrez interpretó el tema “La Rebelión” del salsero colombiano Joe Arroyo, pieza en la que se animó incluso a tocar las tarolas como parte de la presentación.

La gran final de “El artista del año”, inicia con Susana Vaca y Melissa Loza como parte del jurado que evaluará al artista que se alzará con la copa.

Miluska Eskenazi se presentó cantando “Toro Mata”, obra del género landó que cobró relevancia en los setentas gracias a la difusión de la Asociación Cultural Perú Negro, y que luego fue interpretado por otras grandes artistas criollas incluyendo Susana Vaca.

Al respecto, la consagrada cantante se mostró encantada con la interpretación de Miluska Eskenazi (quien estuvo apoyada por el ballet “Perú Negro”). Sin embargo, durante la revelación del puntaje Tilsa Lozano, Michelle Alexander y Morella Petrozzi la calificaron con un 9.

El artista del año: Miguel Álvarez

La primera presentación fue de Miguel Álvarez, quien llegó invicto a la gran final del reality después de 11 semanas. El artista salió a escena junto a la actriz Stephanie Orúe, mientras baila el tema “Pégate”, de Ricky Martín.

Miguel Álvarez obtuvo el puntaje máximo de cada jurado, obtenido 40 puntos en total.

El artista del año: Los jurados VIP

Ethel Pozo, conductora de “Mi mamá cocina mejor la tuya” presenta a los jurados que estarán en la gran final. Uno de estos es Fernando Zevallos, fundandor de la Tarumba, quien declaró que espera que los concursantes lo “emocionen” y dejen salir “el duende y la magia" que llevan dentro.

Por otro lado la coreógrafa Morella Petrozzi pidió aplicar “la psicología del artista”, mientras que Deyvis Orosco y Carlos Cacho también aceptaron participar como jurado vip de la gran gala de talentos.

Deyvis Orosco como parte del jurado vip de "El Artista del Año". [FOTO: Captura Latina]

Michelle Alexander les envió un mensaje a los seis participantes señalando que “espera ver un show maravilloso” y Tilsa Lozano una evaluación con el público “vamos a criticar absolutamente todo”.

El reality de Gisela Valcárcel será transmitido, como cada semana, a las 9 de la noche por las pantallas de América TV. Los artistas vienen preparándose para este momento definitivo, compartiendo a través de sus redes sociales los ensayos que vienen realizando.

Captura de Instagram.

Amy Gutiérrez, Mayra Goñi y Miluska Eskenazi fueron las sentenciadas y tendrán que demostrar todo su talento para poder realizar su sueño de ganar la competencia.

Por otro lado, Miguel Álvarez, Juan Carlos Rey de Castro y Nesty son los tres finalistas. Ellos buscarán sorprender a todo su público esta noche para poder ganar el certamen.

Captura de Instagram.

¿Qué pasó en la gran semifinal de “El artista del año”?

La semifinal de “El artista del año” tuvo como jurado especial a la cantante Bartola, el director Mateo Chiarella, la coreógrafa Vania Masías y la primera actriz mexicana Laura Zapata, quien estuvo en nuestro país para presentar la obra Las arpías.

La gala trajo muchas sorpresas, una de ellas incluyó una presentación en quechua por parte de Amy Gutiérrez. Sin embargo, también hubo salsa, ranchera y pop.

Juan Carlos Rey de Castro es uno de los favoritos. Foto: Captura de Instagram.

Amy Gutiérrez declaró tras su interpretación junto a la guitarrista Perlita León. Ha sido difícil, para mí ha sido una sorpresa no muy bonita, porque a las dos las quiero mucho y a estas alturas caer en sentencia, para la final... Pero bueno, hay que tomarlo como se debe y sacar lo mejor de nosotros para pasar la sentencia”, contó.

A la final que se definirá el día de hoy, el actor Miguel Álvarez, el reggaetonero Nesty y Juan Carlos Rey de Castro clasificaron sin pasar a sentencia.

Lamentablemente, y ante la sorpresa de todos, hubo una triple sentencia. Y es que Amy Gutierrez, Mayra Goñi y Miluska Eskenazi tendrán que luchara para ser salvada y competir en la final.