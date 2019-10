Filtran fotos del cuerpo sin vida de la cantante Sulli, idol K-pop [VIDEO]

Choi Jin Ri, conocida en el mundo de la música K-pop como Sulli, ha protagonizado las principales noticias en Corea del Sur luego de que se confirmara su muerte el pasado lunes 14 de octubre. Hasta el momento se especula que la cantante de f(x) se habría suicidado.

Sulli fue víctima de ciberacoso, hecho que denunció en reiteradas oportunidades, tanto en medios de comunicación como a través de las redes sociales.

Tras el anuncio del funeral de Sulli, algunos medios de información han compartido algunos detalles de las irregularidades que se han dado durante el proceso de investigación, por parte de las autoridades y personal de los bomberos que intentaron mantenerla con vida.

Según el portal de noticias JazmineMedia, uno de los bomberos que llegó a la casa de la cantante K-pop fue el responsable de compartir información confidencial sobre la muerte de la estrella de f(x).

Se informó que el bombero tomó fotos a documentos oficiales, pertenencias de la famosa cantante K-pop, y también de su cadáver. Este último detalle está siendo evaluado por las autoridades en Corea del Sur que manejan el caso.

Lo lamentable de este hecho es que el hombre, de identidad desconocida hasta el momento, compartió las fotos de Sulli por medio de redes sociales. El contenido fue enviado a otros miembros del cuerpo de bomberos y a usuarios en general.

Según el medio anteriormente citado, el cuerpo de bomberos brindó una conferencia de prensa para brindar las disculpas correspondientes por lo sucedido, sobre todo por el dolor que está viviendo la familia.

Sulli

PUEDES VER Disquera SM Entertainment se despide de Sulli con un conmovedor mensaje

Los fans de Sulli piden que no compartan fotos de su muerte

La muerte de la cantante Sulli ha provocado que se realice una cadena en las redes sociales para que se evite compartir fotos de lo que sería el cadáver de la ‘Idol K-pop’.

También han prohibido que se muestre el rostro del hermano de Sulli, quien fue captado llorando en el funeral.

Incluso, se ha compartido una foto del presunto cadáver de Sulli, pero se ha desmentido esa información, ya que corresponde a una imagen del año 2017, donde aparece echada en el suelo y escribiendo.

¿Sulli se suicidó por ciberacoso?

Hasta el momento no se ha determinado la causa oficial de la muerte de Sulli, quien perdió la vida el 14 de octubre de 2019. Tenía 25 años.

Famosos del K-pop se despidieron de Sulli

Goo Hara, ex integrante la banda F(x) y amiga cercana a Sulli, subió una foto a su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje. En sus historias de esta red social no pudo contener las lágrimas y le dijo a sus fans que no se preocuparan por ella que pronto la tristeza pasará.

Jung Yunho, famoso cantante coreano y líder de la banda TVXQ, expresó sus condolencias a la familia de la artista luego de que se anunciara la fecha de su funeral. El joven mandó un arreglo florar a su casa con un mensaje de apoyo y fortaleza.