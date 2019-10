Príncipe Harry revela que los paparazzi le recuerdan la muerte de Lady Di

Este domingo 20 de octubre, la cadena británica ITV estrenará un documental realizado por Tom Bradby, que recoge la gira del príncipe Harry y Meghan Markle por África.

En el material titulado “Harry y Meghan: An African Journey”, el hermano menor del príncipe Guillermo mostrará su lado más vulnerable, como ya se le vio hace unos días durante una conferencia donde se quebró al hablar sobre su esposa y el pequeño Archie, al referirse sobre la muerte de Lady Di.

Príncipe Harry

En el adelanto, Harry confiesa que aún no supera el trauma por la muerte de su madre y lo calificó como una “herida infectada”.

“Cada vez que veo una cámara, cada vez que escucho un clic, cada vez que veo un flash, me retrotrae (a ese momento el fatal accidente de la princesa de Gales), así que en ese sentido es un recordatorio del peor momento de su vida”.

Cabe mencionar que dicho documental fue grabado cuando el duque de Sussex decidió emprender una demanda contra los tabloides británicos por el acoso que viene sintiendo Meghan Markle.

Príncipe Harry, Lady Di

Hace semanas, Harry también anunció su decisión de iniciar acciones legales contra a los propietarios de The Sun y The Daily Mirror por la publicación de una carta privada escrita por Meghan a su padre.

El viaje del duque es una carga emocional para él, pues regresó a África, uno de los lugares que Lady Di puso todo su empeño para ayudar.

“Estar aquí (en África) ahora, 22 años después, tratando de acabar lo que ella empezó será tremendamente emotivo, pero todo lo que hago me recuerda a ella. Pero, como he dicho, con este rol, con este trabajo y con las presiones que lleva aparejado, me recuerda el lado malo, desgraciadamente”, mencionó.

Príncipe Harry revela que tuvo miedo antes de convertirse en padre

Durante la gala de WellChild, una fundación que apoya a niños con complicadas enfermedades y a sus familiares, Harry se sinceró sobre sus temores antes del nacimiento de Archie.

Príncipe Harry

“Recuerdo apretar la mano de Meghan tan fuerte durante los premios, los dos pensando en cómo sería convertirse en padres algún día y más aún cómo sería hacer todo lo posible para proteger y ayudar a nuestro hijo, si hubiera nacido con algún desafío que requiriese atención inmediata o se hubiera puesto mal pasado el tiempo. Y ahora como padres, estar aquí para hablarles a todos ustedes toca la fibra de mi corazón de una manera que no podría haber comprendido antes de tener mi propio hijo”, mencionó.