Maluma estalla contra hotel donde sufrió robo de lujosas joyas: “He sobrepasado mis límites”

Maluma estalló en Instagram contra el hotel donde sufrió el robo de lujosas joyas y pertenencias. A través de una publicación, el reggaetonero expresó su molestia con un fuerte mensaje, esto después de un año del crimen.

Según el colombiano, el recinto que lo hospedó para asistir al Mundial de Rusia no se ha hecho cargo de las investigaciones ni del seguimiento.

Además, aún existen cabos sueltos que revelarían que los culpables fueron trabajadores del mismo hotel.

Todo ocurrió cuando Maluma se dirigió a la ciudad de Saransk para presenciar el partido entre Colombia y Japón. Una persona entró a su habitación de hotel y se llevó una exhorbitante suma de dinero en joyas y accesorios, según informó la Agencia RIA Novosti.

“La verdad no quería hacer esto, pero he sobrepasado mis límites. Como saben, por mi trabajo yo viajo permanentemente a muchas ciudades y países; también como muchos de ustedes saben hace un año me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del hotel Four Seasons de Moscú en pleno mundial sin siquiera forzar la puerta”, inicia el mensaje de Maluma en Instagram.

El intérprete de ‘Felices los cuatro’ aseguró que teme que su vida se ponga en riesgo si vuelve a solicitar un cuarto en ese hotel.

“En esa cadena de hoteles ya no me siento seguro y al parecer no le importa porque no se han tomado la molestia de responder por lo sucedido. Qué pena que tenga que hacer esto público, pero NECESITO SOLUCIÓN”, finalizó.

Las pertenencias entre las que se encontraban bolsos de diseñador, relojes y joyas, estaban valorizadas en casi 800 mil dólares.

Maluma recibe respuesta por robo

La cadena de hoteles respondió al cantante de reggaetón en la misma publicación donde denunciaba falta de interés en el delito.

“La seguridad de nuestros huéspedes y sus pertenencias personales son primordial y es algo que nos tomamos muy en serio. Además de las conversaciones que usted ha mantenido con Four Seasons Hotel Moscow, estamos a su disposición y a su equipo para continuar este diálogo", fue el mensaje de la empresa.

Maluma no se quedó callado y escribió: “Gracias… por favor avísenme a quién debe contactar mi equipo”