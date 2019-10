Isabel Acevedo se queda con camionetas de Christian Domínguez tras separación

Christian Domínguez indicó que no tiene ni una propiedad a su nombre porque aún sigue casado, hecho que le obligó a poner varios de sus bienes a título de su expareja Isabel Acevedo.

En una reciente entrevista para “Magaly TV, la firme”, la bailarina aseguró que se encuentra feliz y tranquila por “haberse liberado” (del cumbiambero). Además de aclarar que su “hijo” Hércules se queda bajo su cuidado, la popular ‘Chabelita’ reveló que las camionetas “también” son de su propiedad.

“Estoy tranquila, chicos, estoy tranquila, de verdad (...) Yo siempre lo he cuidado, él (Hércules) se queda conmigo. (Los carros) También soy míos. Estoy tranquila, te digo. Estoy tranquila, mi amor”, manifestó Isabel Acevedo.

La expareja del Christian Domínguez no quiso dar más detalles de todas las propiedades que tiene a su nombre; sin embargo, Magaly Medina mostró un documento de SUNARP donde los vehículos figuran bajo el dominio de la ‘Chabelita’.

Magaly Medina muestra documentos de camioneta. (Foto: captura)

La ‘Urraca’ no cree que la bailarina y su familia tengan bastante dinero como para comprar lujosos camionetas en tan poco tiempo.

Christian Domínguez responde sobre propiedades

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” interceptaron a Christian Domínguez para interrogarle sobre sus bienes y aseguró que por el momento él no puede tener nada a su nombre. “Bien, todo tranquilo. Lo que pasa que muchas cosas están a nombre de ella, porque todavía no sale mi divorcio y no pueden estar a mi nombre”, indicó el cumbiambero.

En ese sentido, Magaly Medina se burló del cantante e indicó lo siguiente: “¿Ahora esperas que después de chaparte a Pamela Franco, ella te los va a devolver?Ja, ja, ja, ja. Espera sentado”.