Fernando Carrillo llega a Lima y sorprende con su radical cambio de apariencia

El actor venezolano Fernando Carrillo Roselli llegó a Perú el jueves 17 de octubre. Entre sus planes está el aparecer en el programa “Porque Hoy es Sábado con Andrés” este sábado 19 de octubre junto a Andrés Hurtado, quien le hará una entrevista.

A sus 53 años, el actor venezolano ha sido considerado como uno de los hombres más guapos no solo de su país sino de América Latina. Ha participado en distintas telenovelas mexicanas y las más recordadas son “Rosalinda”, “María Isabel”, “Siempre te amaré” y “Divina, está en tu corazón”.

Fernando Carrillo hizo saber su llegada al país a través de su cuenta oficial de Instagram: “Feliz y emocionado de regresar a mi querido Perú de la mano de mi amado hermano y talentoso ícono Andrés Hurtado. Nos vemos pronto por Panamericana”.

Fernando Carrillo será jurado en el Miss Perú 2019 y sorprende con su apariencia

En la imagen se ve que está posando al lado de la fotografía del presidente Martín Vizcarra y sus fans le preguntaron qué se había hecho en la cara porque se le notaba ciertas arrugas y tenía un look bastante relajado.

Las redes del programa también anunciaron que vendría y así presentaron su visita en el set: “El máximo galán de Latinoamérica, con trayectoria impecable en cine, televisión, telenovelas y la música, Fernando Carrillo ya se encuentra camino a Perú para su entrevista exclusiva en “Porque Hoy es Sábado con Andrés”... ¡Un encuentro que paralizará el continente!

El actor llegó para ser parte del jurado del Miss Perú 2019 que se realizará el domingo 20 de octubre y se escogerá a la ganadora para que represente al Perú en el próximo Miss Universo.

Fernando Carrillo no puede ingresar a Estados Unidos

El actor de “Rosalinda” confesó que tiene prohibido entrar a los Estados Unidos por la demanda de alimentos que le puso su exesposa Margiolis Ramos, madre de su hijo Ángel Gabriel.

De acuerdo con las declaraciones de Fernando Carillo esto sería un daño para su hijo ya que ella vive hace dos años en ese país y no puede ayudar al pequeño a hacer las tareas porque no habla inglés.

Comentó también que el distanciamiento que tiene con Ángel Gabriel es por culpa de su madre: “Nunca puedo hablar con él, no me lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a no respetar a su papá. involucrándolo en problemas de adultos”.

Fernando Carrillo se mostró bastante molesto porque la justicia americana no le ha dejado defenderse ni dar su posición: “Yo les digo a ustedes que está todo paralizado hasta que yo pueda hablar con una juez o jueza y ver cuáles son las reglas porque aquí no se vale que más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que no me respeten por teléfono”.