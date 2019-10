Vania Bludau y Karla Tarazona se burlan de la virilidad de Christian Domínguez

La modelo Vania Bludau se sentará en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” esta noche a partir de las 10:00 p.m. vía Latina. En el programa de Beto Ortiz, la exchica reality unió complicidad con Karla Tarazona para revelar detalles sobre el desempeño sexual del cantante Christian Domínguez, expareja de ambas.

De acuerdo al avance promocional compartido en sus redes sociales, Beto Ortiz publicó el video de Vania Bludau donde ponía calificación a las parejas con las que fue vinculada.

Las imágenes vienen acompañadas de la siguiente leyenda escrita por el polémico periodista: “Vania Bludau pone la pólvora y la Tarazona enciende la mechita… peligrosa. Cuando las hermanitas se juntan no queda muñeco con cabeza… ¡Aguante, Domínguez!”

En el video de “El Valor de la Verdad” se ve a Vania Bludau calificando el “rendimiento” de sus antiguos amores hasta que llegan a Christian Domínguez: “… Domínguez… ay, no pasaba el examen… en ocho se quedaba”.

Mas cuando se muestra lo que parece ser una comparación de miembros viriles (con vegetales), Vania Bludau muestra un olluco que causó la risa de Beto Ortiz. Pero, pronto, interrumpe Karla Tarazona para hacer un hilarante comentario:

“Espérate un ratito... Lo que tienes que aclarar con el olluquito es que hay olluquito en chacra natural y hay olluquito que es pichicateado para que pueda crecer más”.

Bruno Agostini reacciona a la calificación de Vania Bludau

Al parecer, el español está al tanto de los avances de “El valor de la verdad” de Vania Bludau. Incluso reaccionó con un emoji a la publicación de Beto Ortiz sobre la calificación que puso la modelo al desempeño sexual de sus exparejas.

Vania Bludau confirma su presencia en “El Valor de la Verdad”

Esta semana se anunció la presencia de Vania Bludau en “El Valor de la Verdad” que dirige Beto Ortiz, siendo esta la segunda ocasión que la exchica reality se sienta en el sillón rojo.

En una de sus primeras publicaciones relacionadas a Vania Bludau, Beto Ortiz compartió una imagen de la modelo al lado de Karla Tarazona con la siguiente leyenda:

“Cuando las ‘hermanitas’ se juntan... ¡arde Troya! @vaniabludau y @latarazona armaron un despiadado festival de la nostalgia e intercambiaron figuritas del álbum de los amores pasados. Lo único indiscutible fue que la abundancia de músculo no te garantiza absolutamente nada. ¿De qué tamaño es tu amor?”

En tanto que Vania Bladua daría estas palabras tras anunciarse su participación en “El Valor de la Verdad”: “Otra vez aquí ando en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. Si la primera vez estuvo suave y para algunos medio complicados, esperen la segunda parte. ¿A quién le cae ahora?”.

Christian Domínguez y Vania Bludau

Tras terminar con la bailarina Julissa Vásquez, el cantante se enamoró de la modelo Vania Bludau. Ambos se mostraban enamorados en el reality “Combate” hasta que su relación terminó por una supuesta infidelidad por parte de él.

La expareja no pudo lograr una amistad debido a que el cumbiambero denunció a Vania por difamación. Luego ella se vio obligada a pagarle una fuerte indemnización. Sin embargo, eso no le impidió a la ex chica reality acusar al intérprete de cumbia de escribirle cuando este ya tenía un romance con Karla Tarazona.