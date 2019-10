Magaly Medina se burla del apodo que le pusieron a Christian Domínguez [VIDEO]

El caso de la supuesta infidelidad de Christian Domínguez a la bailarina ‘Chabelita’ viene acaparando portadas en el mundo del espectáculo. Y a esta fiebre en la farándula le sube la temperatura ‘El valor de la verdad’, que este sábado 19 de octubre se emitirá un programa en el que participarán Karla Tarazona y Vania Bludau.

Las exparejas de Christian Domínguez revelarán detalles íntimos de la relación que tuvieron con el cantante de cumbia. En un avance que publicó Beto Ortiz en sus redes, se escucha a Vania Bludau burlarse del miembro viril del cantante comparándolo con un olluco.

Por ello, el último jueves Magaly Medina ironizó sobre el tema y se burló de Christian Domínguez. “Lo que tienes ahí escondido entre las piernas se parece a un olluco. Vania, has humillado a este muchacho como nunca jamás”, dijo la conductora entre risas. “Si se han querido vengar, lo han hecho con creces. Ahora Christian Domínguez es llamando ‘El olluco’. ‘Olluquito Domínguez’”, agregó.

El escándalo se sembró desde unas imágenes que difundió Magaly Medina en su programa, en las que se ve a Christian Domínguez supuestamente besando a la bailarina y cantante Pamela Franco, quien ha sido vinculada con ‘Chemo’ Ruíz y Cristian Cueva.

Luego del ‘ampay’ de Christian Domínguez y Pamela Franco, Isabel Acevedo oficializó su soltería por medio de las redes sociales. “Estar soltera está de moda”, escribió en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina también atacó al programa de Christian Domínguez

La conductora aprovechó la oportunidad para vaticinar cuál será el futuro de Christian Domínguez. Según ella, el programa ‘Se pone bueno’ de Latina, encabezado por el cumbiambero, “está condenado al fracaso, desde que nació”.

“Dice ahora que no lo dejan hablar, ay, pero si tu programa no va a durar mucho en ese canal. Por qué no puedes hablar, que te castiguen lo mismo, porque igual al programa lo van a sacar del aire, te va a durar dos a tres programas, lo que demore el rebote de esta situación.”, agregó en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

No se guardó nada y dijo que "por ahora es artista exclusivo de Latina, los dos, y bien que se están aprovechando de mi ‘ampay’ para levantarse, para tratar de reflotarse, para tener algo de qué hablar, para no estar copiando, para no estar dando pena en pantalla. ¿Cuánto les va a durar? No sabemos, un fin de semana, una semana. Por lo menos, Christian, tienes una semana más”.