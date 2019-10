Christian Domínguez: Karla Tarazona llama ‘súper talentosa y linda’ a Pamela Franco

Pamela Franco, quien está siendo vinculada sentimentalmente con Christian Domínguez tras su separación con Isabel Acevedo, visitó el set de “Válgame”, donde se encontró con Karla Tarazona, expareja del cantante.

"¿Te incomoda estar en este set con Karla Tarazona?, le preguntó Janet Barboza. A lo que la compañera de Domínguez respondió: “Me molesta que me estén involucrando en algo que no tengo nada que ver”.

Por su parte, Karla Tarazona tuvo halagos para la también cumbiambera y aseguró que no tiene una rivalidad con ella.

“No he tenido la oportunidad de compartir de escenario con ella porque aveces animo eventos de este tipo de agrupaciones. Yo no tengo nada en contra de ella. Me parece una chica súper guapa, linda y súper talentosa”, expresó.

El comentario de la conductora fue criticado por su colega Mónica Cabrejos, quien aseguró que la expareja de Christian Domínguez evidenció una extraña amabilidad con la invitada.

¿Qué dijo Karla Tarazona antes de ver a Pamela Franco?

“Lo que ustedes no entienden es que sí yo trabajo en un programa de espectáculo, no significa que quiere ser parte de eso. Me incomoda que me quieran sentar al costado de él (Christian Domínguez) a contar si no llevamos bien o mal”, expresó con molestia Karla Tarazona antes de encontrarse con Pamela Franco, conductora de “Se pone bueno"

Magaly Medina arremete contra conductores de “Válgame” tras recibir a Christian Domínguez

Siempre polémica, la presentadora disparó contra los conductores del programa de Latina. “A los únicos que le faltaron difundir el ‘ampay’ completo y le faltaron simularlo fueron a estos segundones de la televisión que han amontonado a todos en un programa”, expresó en su programa el último jueves 17 de octubre.

“Hay unos segundones que nadie quería, todos los pusieron en un programa haber si resulta. Desde que Rodrigo y Gigi renunciaron, pusieron a estos segundones. No funciona, pero hoy la suerte estuvo con ellos”, aseguró la popular ‘Urraca'.