Cecilia Barraza: “Me voy halagada y no relegada”

Por: Janet López G.

Hace menos de un mes, Cecilia Barraza sorprendía al anunciar que el próximo Día de la Canción Criolla sería la última vez ofrezca un show. Con su concierto ‘Quisiera ser como el tiempo’, este 31 de octubre en el Gran Teatro Nacional le dirá adiós a los escenarios.

“Me siento como un preso contando los días para salir de la cárcel”, dice la criolla, quien a través de las redes sociales ha recibido halagadores pedidos para que reconsidere su decisión. Sin embargo, ella asegura que no habrá una segunda despedida. Y es que Barraza asegura sentir que, cerca de cumplir 67 años, ya cumplió su ciclo.

PUEDES VER Cecilia Barraza entristece a fans al anunciar su retiro de la música

“Ya quiero parar, han sido 48 años de forjar una carrera sin aspavientos, siempre enfocada en hacer un buen espectáculo, entregada al público, pero ya los años pasan... Tendrían que tener mi edad para comprender. Este 31 doy todo por terminado y me voy como quiero irme, halagada por el público y no relegada”, señaló.

Pero, además, Cecilia confesó que otro de los motivos que la empujó a tomar la decisión de poner punto final a su carrera artística fue sin duda la falta de apoyo hacia la música criolla. “Tengo que decirlo, eso también pesó en mi decisión. Me considero una mujer afortunada porque he tenido la suerte de vivir una etapa muy buena de la música criolla, pero actualmente la difusión de nuestra música se ha reducido, la radio solo transmite temas de artistas consagrados. Lamentablemente la cumbia nos ha ganado. Es lo que más se escucha. No me quejo, pero definitivamente la música criolla no tiene el espacio que debería tener”, dijo.

PUEDES VER Cecilia Barraza: chispa y talento

“Además, ya no hay nuevos compositores. Y si los hay, no conecto con sus temas, soy muy especial para escoger. No quiero ofrecer espectáculos para cantar siempre lo mismo, así que mejor me despido”, anotó.

Es así que en ‘Quisiera ser como el tiempo’ hará un repaso de sus 48 años de vida artística en los que contará con invitados como los compositores José Escajadillo y Pepe Villalobos, así como Regina Alcóver y Cecilia Bracamonte (esta última a través de un video) con quienes realizó el recordado recital ‘Tres mujeres para el show’. Otra de sus invitadas será Pamela Abanto, una de las voces que salió de ‘Mediodía criollo’, programa que condujo con éxito en el canal del Estado.

PUEDES VER Cecilia Barraza invita a su hermano Miguel para recital en homenaje a su madre (VIDEO)

Aunque la querida y admirada cantante no realizará más conciertos, no cierra la posibilidad de cantar en presentaciones privadas. “Eso sí puedo hacerlo, pero convocar al público a un show, no más”.

“¿Y a qué me voy a dedicar? No lo sé, pero tengo varias cositas en el tintero. Mis sobrinas me dicen que me vuelva influencer... también me dicen que escriba un libro”, dice.