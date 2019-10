¿Carla Tello dejó a Junior Silva por infiel? Periodista acabó con el misterio

Carla Tello no pudo evitar reírse al oír que Junior Silva aseguró que él nunca le “fue infiel” y que ha sido víctima de perfidia cuando empezaba su vida amorosa.

“Ja, ja, ja. Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él”, manifestó la conductora de Canal N en una entrevista para un medio local.

Hasta hace poco se venía especulando que la pareja mediática se distanció por una supuesta infidelidad, hecho que ambos habían mantenido en secreto por varias fechas; sin embargo, Carla Tello dejó entrever que el actor sí “sacó los pies del plato”.

“Sé que el rumor se ha expandido. Si ustedes se enteraron por una amiga cercana a mí, y obviamente si es mi amiga, no creo que ella diga mentiras”, expresó la aún esposa de Junior Silva.

Pese a que en un inicio la pareja se había mantenido al margen de todo, la presentadora de Canal N habló sobre ello de manera indirecta, dejando en claro que no le ha cerrado las puertas al amor.

“El amor es lindo. He continuado con mi vida normal, suena un poco fuerte, pero esto no me ha generado mucho sufrimiento”, acotó Carla Tello.

Junior Silva asegura que no le fue infiel a Carla Tello. (Foto: captura)

"Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, indicó en un inicio la periodista, precisamente cuando recién se dio a conocer la noticia de su prematura separación.