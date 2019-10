BTS y Lauv lanzan remix de “Make It Right” y la letra es dedicada para las ARMYs

La reconocida banda de K-pop Beyond The Scene (BTS), acaba de lanzar el remix de la canción “Make It Right” junto al artista, compositor y cantante estadounidense Lauv. Este featuring ha sido uno de los más esperados por las fans y finalmente sí se pudo dar.

La letra es bastante emotiva desde que empieza y en todo el éxito se puede notar el agradecimiento que le tienen a una persona especial ya que pudo ayudarle a salir en la tristeza que lo tenía hundido.

Sin embargo, muchas de las ARMYs se han preguntado para quién va dirigida esta canción pues todo indica que BTS se ha inspirado en sus fanáticas que han estado acompañándolos en toda su carrera musical.

BTS y Lauv lanzan remix de “Make It Right”

A pesar de haber tenido algunos altibajos, ellas se han caracterizado por ser fieles y los jóvenes no dudaron en agradecer el compromiso con la banda y su éxito en todo el mundo.

Así suena “Make It Right”

Con solo escuchar la letra de “Make It Right”, los chicos de Beyond The Scene han tratado de poner a todo el ARMY en una sola persona. “En ese largo camino, eres la luz”, es la frase que más llama la atención.

Es por esta razón que las fanáticas se emocionaron tras sentirse identificadas con la canción especialmente porque los han ayudado a conseguir sus sueños.

¿Cómo nació esta colaboración?

En una fotografía de BTS, Lauv hizo un fotomontaje donde aparecía junto a la banda. Él escribió: “¿Se ve bien?”, a lo que respondieron: “Tú todo lo haces bien”. Desde ahí las ARMYs sospecharon que algo se estaba cocinando entre ellos.

Finalmente, para terminar con los rumores, Lauv subió la portada de la canción donde confirmaba que haría un remix con los artistas de K-pop.

Las ARMYs saben que es una canción para ellas por lo que decidieron hacerlo saber en Twitter mediante el hashtag “#makeitrigh” que fue tendencia. “Army es la capa Bangtan, el significado tan profundo de la animación, nosotros los sostenemos a ellos como ellos a nosotros, les damos fuerzas así como ellos a nosotros, escribió una fan.