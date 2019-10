Christian Domínguez es encarado por Belén Estévez: “Debiste cuidar más a Isabel”

Belén Estévez fue invitada en la reciente emisión de “Mujeres al mando”, donde también asistió el cantante Christian Domínguez, quien se ha convertido en el punto de las críticas tras dar por finalizado su romance con Isabel Acevedo tras ser captado mostrándose cariñoso y dando un beso a Pamela Franco.

La bailarina argentina lo llamó “irresponsable” por no cuidar a Isabel Acevedo, pues sabía que el salir de madrugada con una mujer que no sea la ganadora de “Divas” iba a rebotar en los diversos programas y portales de entretenimiento, tal como se ha venido comentado sobre las imágenes de la exintegrante de “Alma Bella” y el cumbiambero.

“No fluí en el sentido de decir: ‘quiero algo contigo, sino que en relajo’ (...) Tenía que tener mucho cuidado si alguien se me acercaba, yo era así. Era tan incómodo, que yo decía ‘mejor no salgo porque es incómodo’”, se excusó Christian Domínguez.

Ante ello, Belén Estévez no tardó en encararlo en vivo frente a la atenta mirada de Aída Martinez, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo.

“Yo te quiero un montón a ti, soy amiga tuya y de Isabel. Además, soy amiga de los dos, pero te voy a decir algo: 'a mí me pareció innecesario y me pareció que no la cuidaste nada a Isabel, porque sabías que era una fiesta donde iban a estar los jugadores, donde seguramente la prensa iba estar buscando la noticia en la puerta. Entonces me pareció súper innecesario”, se le oye decir a la argentina.

“Tú siendo una persona pública, debiste cuidar un poco más a Isabel, porque sabía que se iba a comentar sobre ese tema, así solo te hubieras encontrado y entrado con ella, eso era noticia”, acotó la bailarina en “Mujeres al mando”.

Minutos antes, Jazmín Pinedo le refutó a Christian Domínguez por la “cercanía” que tiene con Pamela Franco, esto luego que el cantante asegurara que nunca se dieron un beso en la boca con la intérprete de cumbia.

Jazmín Pinedo encara a Christian Domínguez

El cumbiambero también recibió duras críticas en vivo de Jazmín Pinedo. La conductora del programa “Mujeres al mando” le dedicó un extenso mensaje que sorprendió a los invitados.

“A mi me parece que así no hubiera beso, había mucha confianza”, opinó respecto al beso que el cantante le dio a Pamela Franco. Revisa aquí qué más le dijo la pareja de Gino Assereto al exnovio de ‘Isabel Acevedo’.