Mauricio Mesones: “Yo no salí de Bareto porque haya querido”

Mauricio Mesones reveló detalles de su salida de Bareto después de 11 años como voz principal. El exintegrante acaba de lanzar su carrera como solista a tres meses del anuncio que muchos fans del grupo de fusión lamentaron.

Junto a reconocidos músicos como Martín Choy (La Sarita y Los Mojarras) y Rafael Miranda, el cantante peruano se encuentra promocionando nuevo material musical para su lanzamiento.

En una entrevista para RPP Noticias, Mauricio Mesones aseguró que hubo cosas que no pudo tolerar en Bareto. “Yo no tenía pensado salir de Bareto. Salí por cosas que... bueno, pasaron. Son cosas que yo no estaba dispuesto a soportar”, afirmó.

Además, descartó que las razones hayan tenido que ver con la música. "Yo no salí por querer hacer una carrera de solista y no salí porque me sentí opacado. Salí por problemas completamente ajenos a lo musical", sostuvo.

Pese a la difícil decisión, el cantante siente que fue la mejor, pues ahora está feliz. “Para mí es bonito poder venir y decirlo: yo no salí de Bareto porque haya querido, salí de Bareto porque habían cosas que yo no estaba dispuesto a soportar y hay cosas que, al menos para mí, se quedan en el camerino”, reveló.

Mauricio Mesones lanzará nuevo tema

El exintegrante de Bareto reveló que rendirá homenaje al fallecido cumbiambero Carlos Ramírez Centeno, debido a que está próximo a lanzar el tema ‘El humo del cigarrillo’ con su voz. “Ya lo estamos grabando”, aseguró. También, contó que tiene el permiso oficial del compositor Manuel Mantilla.