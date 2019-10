Aislinn Derbez asegura que viajar con su familia fue una pesadilla

Aislinn Derbez compartió en Instagram sus impresiones sobre cómo fue realizar el reality show “De Viaje con los Derbez” con su numerosa familia, haciendo hincapié en que no fue sencillo, y calificándolo de “una pesadilla”, que puso en riesgo su matrimonio con el actor Mauricio Ochmann.

“Sentimientos encontrados por este proyecto… por un lado fue algo muy especial estar todos juntos por primera vez en un lugar tan extravagante y definitivamente hubo experiencias inolvidables y tenerlo documentado para siempre de recuerdo esta increíble”, inicia la actriz de “La Casa de las Flores”, en su post publicado el 17 de octubre.

Aislinn Derbez publicó esta fotografía sobre su nuevo reality show “De Viaje con los Derbez”. 18/10/2019 [FOTO: Instagram]

En el viaje a Marruecos -realizado a inicios del 2019- participaron sus hermanos Aitana, José Eduardo, Vadhir, su padre Eugenio Derbez y su pareja Alessandra Rosaldo. No obstante, para la actriz mexicana viajar con su hija pequeña, Kailani, de 10 meses, resultó ser muy duro.

“Nunca nos imaginamos que Kai no dormiría en las noches y no hubo una sola noche de todo el mes que yo durmiera más de 3 o 4 horas, así que me la pasé en modo zombie amargada”, detalla la actriz de “A la mala” y “Qué pena tu vida”.

Sobre esto, la actriz ya había explicado en una entrevista al matutino “Despierta América”, que el viaje no llegó en un buen momento de su matrimonio y ella no se encontraba equilibrada emocionalmente. Esto sumado al hecho de que todas sus acciones estaban siendo grabadas volvió la situación muy irritante para ella, como señala en el post.

“Tener cámaras constantemente grabando mientras yo me sentía en crisis no fue muy agradable que digamos”, explica la hija de Eugenio Derbez.

No obstante, el mal momento continuó después del viaje, según relata, porque existía un conflicto para regresar a su rutina normal.

“Regresar a esa dinámica familiar antigua y combinarla con mi dinámica familiar actual (con Mauricio y Kailani) por un mes, pues tampoco es cualquier cosa. Uno generalmente lucha por cambiar antiguos patrones que ya no nos funcionan y regresar a una situación cómo está fue una prueba fuerte”, señaló la actriz, para finalizar invitando a sus seguidores a seguir la serie (en Amazon Prime), e identificarse con ella y su familia.