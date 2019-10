Super Junior estrena videoclip “Super Clap” en YouTube

¡Están de regreso! Luego de una larga espera los muchachos de Super Junior vuelven a los escenarios con un nuevo álbum para alegría de sus millones de fans alrededor del mundo.

Este retorno marca una etapa emotiva para los ELF (nombre oficial de los fanáticos de Super Junior) debido a que desde el 2011 -los miembros actualmente activos- se encontraban realizando proyectos con integrantes del grupo de Kpop ausentes debido a que debían de cumplir su obligación con el servicio militar.

Pese a la ausencia de Kangin y Sungmin las fanáticas de Super Junior vienen apoyando las actividades del grupo. Este regreso marca un nuevo comienzo porque ya no cuentan con miembros internados en el Ejercito de Corea del Sur. El último en salir fue Kyuhyun.

“Super Clap” de Super Junior en YouTube

A poco minutos haber sido lanzado el videoclip de “Super Clap” ya sumaba miles de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Asimismo, la palabra “Super Clap” se volció tendencia mundial en las diversas redes sociales.

Este nuevo material de Super Junior forma parte de su noveno álbum “Time_ Splip” que a su vez cuenta con 10 canciones tales como: The Crown, “Super Clap”, “I Think I”, “Game”, “Somebody New”, “Skydive”, “Heads Up”, “Stay with Me”, “No Drama” y “Show”.

¿Dónde escuchar o descargar el álbum de Super Junior?

Podrás escuchar y descargar el disco completo de Super Junior, según tu plataforma de música favorita iTunes, Apple Music, Spotify, Google Play, Pandora, Deezer, Tidal y iHeart Radio. Solo haz click en tu servidor de preferencia y te redireccionará al contenido del grupo Kpop.

Super Clap de Super Junior en español

Un aplauso, te prepararé un superaplauso

Voy a prepararte un superaplauso

Apaga la televisión

Siempre es lo mismo

Malas, malas, malas, malas noticias

Mejora el estado de ánimo

Aplaude

Hagamos algo bueno

De tu cabeza a las yemas de tus dedos

Hay problemas que te alteran

Todo problemas

Saldré de tus manos en un momento

Como una burbuja a punto de estallar





Él tiene un sentido natural de inteligencia

Todos somos felices con un bicho raro

Deshazte de toda tu frustración

Tres, dos, uno





Oh, cariño, no puedo pensar en nada más

Te tengo, te tengo, te tengo

Como un loco, lo hago de nuevo

Te quiero, te quiero, te quiero

Revolucionemos este mundo

Deja que tu cuerpo se mueva al ritmo

Todos juntos, un superaplauso





Sígueme, superaplauso

Todo el mundo, superaplauso





Superaplauso

Es un buen rollo

Dudum, dale al bajo

Démosle al bajo

Reacciona al sonido de tu cuerpo

Todo en ti baila





El pecho y la cintura ondeantes

Zigzagueando por el escenario como si fuera una fiesta

Hay un estado de ánimo en el cielo

¿Qué estás haciendo aquí?





Sube al ritmo que fluye

Todos tus problemas se congelan

Sube el volumen

Deshazte de toda tu frustración

Tres, dos, uno





Oh, cariño, no puedo pensar en nada más

Te tengo, te tengo, te tengo

Como un loco, lo hago de nuevo

Te quiero, te quiero, te quiero

Revolucionemos este mundo

Deja que tu cuerpo se mueva al ritmo

Todos juntos, un superaplauso





Sígueme, superaplauso

Todo el mundo, superaplauso





Te prepararé un superaplauso

Sígueme, superaplauso





Toquemos el cielo, déjalo pasar

Quiero que estalles

Boom boom boom

Hemos resistido juntos

Mientras el mundo se agitaba

Todos nos estamos volviendo locos, superaplauso

Woo, te prepararé

Un superaplauso, sí





Oh, cariño, no puedo pensar en nada más

Te tengo, te tengo, te tengo

Como un loco, lo hago de nuevo

Te quiero, te quiero, te quiero

Revolucionemos este mundo

Deja que tu cuerpo se mueva al ritmo





Oh, cariño, no puedo pensar en nada más

Te tengo, te tengo, te tengo

Como un loco, lo hago de nuevo

Te quiero, te quiero, te quiero

Revolucionemos este mundo

Deja que tu cuerpo se mueva al ritmo

Todos juntos, un superaplauso





Sígueme, superaplauso

Todo el mundo, superaplauso





Sígueme, superaplauso

Todo el mundo, superaplauso