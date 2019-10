El sabio consejo de Vania Bludau tras encuentro de Christian Domínguez con Pamela Franco

Vania Bludau, la bella modelo quien fue pareja de Christian Domínguez, se presentará este sábado en “El valor de la verdad”. Y para encender la polémica, compartió un curioso mensaje a través de sus redes sociales.

La exchica reality utilizó su cuenta de Instagram para dejar un valioso consejo sobre la fidelidad a sus seguidores. Su publicación lo acompañó con una fotografía donde se le ve con la mirada hacia arriba.

PUEDES VER: Christian Domínguez contará su verdad tras ampay con Pamela Franco

“Gente es simple, no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días”, escribió la modelo.

Vania Bludau en Instagram. Foto: Captura.

Su post dejó marcadas reacciones entre los usuarios. Unos en apoyo a la exchica reality y otros criticándola y pidiendo que "lo supere y olvide" al cumbiambero.

“Vania supéralo a Christian, se ve que aún estas dolida. Tú con Karla están pendiente de Christian que siempre comentan de su vida, se ve que tú no lo olvidas”, “¿Ya no deberían superarlo? Su rollo del cumbiambero”, escribieron los cibernautas.

Vania Bludau en Instagram.

¿Christian Domínguez le fue infiel a Vania Bludau?

Como se recuerda, la exchica reality terminó su relación con el cumbiambero cuando éste conoció a la conductora de televisión. En ese tiempo, Vania Bludau acusó a Karla Tarazona de haber interferido en la relación de ambos.

Por segunda vez en el programa, la modelo se sentará en el temible sillón rojo de “El valor de la verdad”. La confirmación de la tan esperada presencia de la expareja de Domínguez, lo dio Beto Ortiz a través de su cuenta de Instagram.

Esta nueva presentación coincide con el “ampay” de su expareja con Isabel Acevedo. La modelo contará detalles ocultos de su relación con el cantante.

Karla Tarazona acompañará a Vania Bludau en EVDLV

A través de Instagram, Beto Ortiz compartió una instantánea de Karla Tarazona y Vania Bludau en el set de “El valor de la verdad”. Las exparejas del conductor de “Se pone bueno” se mostraron sonrientes para la fotografía.

“Cuando las ‘hermanitas’ se juntan...¡arde Troya! @vaniabludau y @latarazona armaron un despiadado festival de la nostalgia e intercambiaron figuritas del álbum de los amores pasados", escribió el periodista.

Foto: Captura de Instagram.