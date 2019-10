Hijo del protagonista de Tarzán mata a su madre y policía lo abate a tiros

Ron Ely, recordado por interpretar a Tarzán en la serie de TV de los años 60, atraviesa una verdadera tragedia familiar. El hijo del actor asesinó el último martes a su madre Valerie Lundeen Ely, de 62 años.

Agentes policiales recibieron una llamada de emergencia y llegaron hasta la casa del famoso en California, Estados Unidos. En la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de la mujer “con múltiples heridas provocadas por un arma blanca”.

Ron Ely resultó ileso tras el ataque.

Ante esto, la autoridades persiguieron a Cameron Ely, de 30 años, y al resistirse lo mataron a balazos por considerarlo de alto peligro.

Según informes, Ron Ely, que actualmente tiene 81 años, resultó ileso durante el ataque en su lujosa residencia en el suburbio de Santa Bárbara.

“Los agentes registraron la residencia y el área circundante en busca de Cameron Ely. Durante la búsqueda, se localizó al sospechoso afuera de la casa (...) Representaba una amenaza y, en respuesta, cuatro agentes dispararon sus armas de servicio al sospechoso, hiriéndolo fatalmente”, señaló un comunicado de la policía local, recogido por varios medios estadounidenses.

¿Quién es Ron Ely?

Ron Ely es un actor estadounidense, que nació en Hereford, Texas, el 21 de junio de 1938. Ganó fama cuando interpretó a Tarzán en la serie televisiva del mismo nombre de la década de los 60.

Algunas películas en las cuales interpretó a Tarzán son: "Tarzán", "Rebelión en la Jungla", "Tarzán y las montañas de la Luna", "Tarzan and the Perils of Charity Jones".

En 1968 hizo "Tarzan's and the Four O'Clock Army", y su última aparición como Tarzán fue en 1970 con "Tarzan's Deadly Silence".

Ron Ely como Tarzán en la serie de los años 60.

Ron Ely decidió dar un pasar al costado al costado del entretenimiento entre 2001 y 2014. Sin embargo, años más tarde regresó a la televisión con la película “Expecting Amish”.

Además de su carrera como actor, Ely también se desempeñó como escritor. "Night Shadows" (1994) y "East Beach" (1995) fueron sus dos únicas novelas de acciones.

El actor y Lundeen , quien fue Miss Florida, estuvieron casados por 35 años y tuvieron tres hijos: Cameron, Kristen y Kaitland.