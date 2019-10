Silvia Pinal desea que Luis Miguel cante en su funeral [VIDEO]

Silvia Pinal quiere que Luis Miguel, padre de su nieta Michelle Salas, cante el día de su funeral. Así lo expresó a la salida de una fiesta en México.

“¡Órale nieto no te arrugues!”, declaró la primera actriz y recordada presentadora de la serie “Mujer, casos de la vida real”, un programa de Televisa.

PUEDES VER Silvia Pinal es nuevamente abuela tras el nacimiento de su primer nieto varón

Las declaraciones de Silvia Pinal se dan tras pocas semanas de la muerte de José José. La icónica artista mexicana confesó que ya tiene todo en orden para el momento de su partida e ironizó sobre su ‘testamento’.

“Nos vamos a quedar con lo mismo todos. Yo de testamentos no hablo (con mis hijos), capaz que saliendo de aquí me ahorcan”, bromeó.

PUEDES VER Hija de Alejandra Guzmán confiesa los momentos de terror que vivió con la cantante

También habló sobre quién es su favorita: Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, o Michelle Salas, su bisnieta.

“A Michelle la quiero mucho, es preciosa, y si vamos a hablar mal y pronto pues sí, (Michelle es mi preferida)”, expresó.

Finalmente, habló sobre su exesposo Enrique Guzmán, quien dijo recientemente que no haría un dueto con Frida Sofía. “¿Dijo que no cantaría?, ¡bendito sea Dios que no!, mi nieta canta muy bonito, ¡qué tiene que andarse juntando con la chusma!”, arremetió.

Enrique Guzmán rechaza dueto con su nieta Frida Sofía: ‘No canto con cualquiera’

El distanciamiento entre Frida Sofía y su familia materna, parece agravarse con las declaraciones de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, quien rechazó la idea de hacer alguna colaboración musical con su nieta.

Esto sucedió, durante una entrevista en el programa “Hoy” de Televisa, cuando el padre de Alejandra Guzmán intentó desconocer a su nieta en su faceta como cantante.

“Ahora que esta cantando tu nieta...”- comentaba Raúl Araiza, cuando fue interrumpido por Enrique Guzmán que preguntó: “¿Quién está cantando? No tengo idea, creo que canta con mariachi”.

No, ahorita no, hasta que no triunfe, no, yo no canto con cualquiera”, expresó despectivo el exesposo de Silvia Pinal, provocando risas nerviosas de los otros conductores, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Andrea Legarreta