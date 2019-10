Roberto Palazuelos: “Siento que estoy envejeciendo mejor que Luis Miguel”

Cuando Netflix estrenó “Luis Miguel: la serie”, muchos seguidores se pegaron a dicha producción, pues, se contaba parte de la vida del cantante Luis Miguel. Sin embargo, hubo a algunas personas que no les entusiasmó la historia. Uno de ellos fue Roberto Palazuelos.

El actor mexicano de 52 años, quien se autodenomina ‘el diamante negro’, se mostró fastidiado por cómo se contó en la serie la amistad que mantuvo con el cantante. En la producción, Palazuelos quedó como un envidioso y muchos fans de Luis Miguel señalaron que él siempre quiso lucir como el intérprete de “La incondicional”

Ante esto, Roberto concedió una entrevista para el portal Quien, donde aseguró que no quiere verse como el ‘Sol de México’, ya que luce mejor.

Roberto Palazuelos se autodenomina 'El diamante negro'

"No me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino. Ya quisiera verse él como yo me veo”, declaró el actor.

“Hay gente que envejece mal y otros que envejecen bien. Los que envejecen mal muchas veces es por el exceso de alcohol o el exceso de comida y el exceso de malos pensamientos. Si tú tienes malos pensamientos, tarde o temprano, te van a deformar la cara y el cuerpo porque son la proyección de tu ser. Yo soy una persona que cree en Dios y que se la pasa haciendo ejercicio y estoy libre de vicios”, agregó.

Asimismo, Roberto Palazuelos aclaró que nunca se aprovechó de la fama de Luis Miguel. En la década de los 90 fueron muy amigos.

“También eso de que me llevaba a viajar por todo el mundo (es mentira), la verdad es que yo nunca he necesitado que nadie me lleve a viajar por el mundo. Yo vengo de una familia que viaja por el mundo desde hace 100 años y no necesito nada de ellos, yo soy un empresario, soy Roberto Palazuelos, soy abogado, a mí no me gusta cantar, yo soy actor”, mencionó.

Roberto Palazuelos reconoce el talento de Luis Miguel

A pesar que ya no frecuenta a Luis Miguel, Roberto Palazuelos señaló que el cantante es un gran artista y que escucha su música.

Roberto Palazuelos es muy activo en Instagram

“Me encanta como canta este y le deseo lo mejor. Es un gran cantante, me encantan sus rolas, pero ya dejen de decir que me quiero parecer o que yo quiero ser como él porque no me interesa en ningún aspecto”, contó.