Pamela Franco: sus amores antes de ser captada con Christian Domínguez [VIDEO]

Pamela Franco se ha hecho conocida por las razones menos esperadas. Y es que la cantante se encuentra en la polémica tras protagonizar el ampay donde se le ve besando a Christian Domínguez. Sin embargo, la cumbiambera no ha sido del todo ajena al escándalo tras tener una que otra relación tóxica.

La cantante pasaba desapercibida a los flashes del mundo del espectáculo peruano, pero en 2015 estuvo en el centro de los focos de atención cuando salió ante las cámaras para denunciar agresión y violencia física de parte de su pareja de entonces, el exfubolista Marco ‘Chemo’ Ruíz.

En 2015, Pamela Franco denunció agresión de expareja

Pamela Franco hizo la denuncia respectiva a las autoridades donde aseguró que el exfutbolista no solo la trataba de la peor manera, también afirmó que este la jaloneaba, le daba cachetadas, le aventaba la puerta en la cara, la aventaba al piso, la arrastraba de los cabellos con el objetivo de quitarle el celular.

En ese entonces, tras conocerse la denuncia, Pamela Franco hizo declaraciones a los programas de espectáculos donde, entre lágrimas, detalló cómo se sentía al lado del ‘Chemo’ Ruíz: “No aguantaba, quería que mi mamá viniera porque me sentía sola… Sabía que mi mamá no iba a venir porque estaba en Chimbote…”

Sin embargo, al poco tiempo que se conociera esta terrible noticia, se supo que Pamela Franco mantuvo una relación amorosa con el empresario promotor de eventos Manuel Lamas. La relación se mantuvo unida por dos años cuando deciden separar sus caminos.

Desde entonces, y hasta la fecha, a Pamela Franco no se le ha visto con una nueva pareja amorosa. Lo único que se puede ver es una alta presencia en las redes sociales donde es muy activa, en las cuales deleita a sus fans con sexys fotos que no pasan desapercibidas.

Pamela Franco criticada en Instagram

Sin embargo, y tras revelarse el ampay en el programa de Magaly Medina, Pamela Franco ha recibido una andanada de críticas de parte de los internautas en Instagram. Sin embargo, la conductora de “Se pone bueno” no ha contestado a la fecha.

Algunos de estos comentarios son: “Cómo admiro a mi tío Domínguez”, “mujer que no respeta merece ser llamada por su nombre igual que el varón”, “pasó lo mismo de siempre. No respetan a los hombres comprometidos… ¿Que no sabía de la relación de la Chabela con Domínguez?... por favor. Más claro ni el agua”, “te llegará el karma”, “bien, Pamela, vengaste a la Tarazona”, “narizón (Christian Domínguez) tiene el pack”, “Pamela ¿qué pasó? Le quitaste el mariachi a la Chabelita, jajaja, bien dicen por ahí que lo que mal empieza mal termina. Suerte”, “Karla Tarazona dice gracias por el regalito”, “Pamela eres linda, no entiendo que de lindo tendrá Christian Domínguez”.