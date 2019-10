¿Video los delató? Pamela Franco realiza 'twerking’ a Christian Domínguez

Pamela Franco es el nombre que este miércoles 16 de octubre empezó a aparecer con fuerza en los titulares, luego de que el programa de Magaly Medina anunciara el ampay de la cantante con Christian Domínguez, quienes aparecen besándose y caminando tomados de la mano.

A través de sus redes sociales, “Magaly TV La Firme” reveló un avance de las comprometedoras imágenes de Pamela Franco con Christian Domínguez, minutos después que el cumbiambero confirmara que su relación con la bailarina Isabel Acevedo había llegado a su fin.

PUEDES VER Conoce el complicado historial amoroso de Christian Domínguez tras terminar con Chabelita

Pese a que las conductoras de “Válgame” le preguntaron si había un nuevo ‘ampay’ de él, Domínguez dijo que por ahora estaba tranquilo.

Sin embargo, las imágenes que mostrará esta noche Magaly Medina no son las únicas que existen. La misma cantante de Agua Bella tiene en su cuenta de Instagram un video que revelaría que entre ella y el líder de la Gran Orquesta Internacional había una gran química.

En el video compartido por Pamela Franco se la ve realizando sensuales movimientos durante “Se pone bueno”, el programa que anima junto a Christian Domínguez en Latina.

En medio de los aplausos del público y ante la mirada de los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, la cantante hace twerking y Christian Domínguez se le acerca para taparla con su cuerpo.

“Cuando te crees sexy”, es la descripción que acompaña al video de Instagram. Lo que causó sorpresa es que la cumbiambera optó por desactivar los comentarios de esa publicación, tras su ‘ampay’ con el ex de Isabel Acevedo.

En otra publicación, Pamela Franco se muestra contenta por la sorpresa que le hicieron en “Se pone bueno”, al llevar a sus padres al programa de Latina, donde interpretaron una linda canción.

“Les presento lo más hermoso y puro que tengo. Ellos son mi fuerza y a la vez mi debilidad... lo único verdadero que tengo y por lo cual lucho cada día. Mis padres, bendecida me siento de ser su hija. Amen a sus padres y pónganlos por encima de todo... Ah, me olvidaba, cuando ellos te digan que algo no es, hagan caso... ellos nunca se equivocan. Los amo”, manifiesta la cantante en su Instagram.