Pamela Franco: ¿Quién es la cantante que habría iniciado una relación con Christian Domínguez?

El nombre de Pamela Franco apareció en las redes sociales con fuerza el miércoles 16 de octubre debido al promocionado ‘ampay’ de Magaly Medina, en donde la cantante peruana es la protagonista.

A través de las redes sociales, “Magaly TV La Firme” lanzó un adelanto del comprometedor video de la cantante de Alma Bella con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“¡Ampay! Christian Domínguez le es infiel a su adorada ‘Chabelita’. En noche de pasión y locura, el cantante se besa, se toma de la mano y se va de rumba con la cumbiambera Pamela Franco”, se le escucha decir a una reportera en un avance de “Magaly TV, la firme”.

¿Quién es Pamela Franco?

Pamela Franco es una modelo, cantante de cumbia y ahora presentadora de televisión. Pese a que no es nueva en televisión, su nombre ha resaltado por su vínculo amoroso con Christian Domínguez.

Además de ser artista, la joven tiene una profesión, la cual ejerció por algún tiempo. Sin embargo, su pasión por la música pudo más. “Estudié Contabilidad, soy colegiada y cuando terminé mi carrera comencé a ejercer en Chimbote y aquí en Lima, trabajé para el Estado como cuatro años y luego comencé mi carrera como cantante”, reveló en una entrevista con Trome.

Pamela Franco

La integrante de Alma Bella aseguró que entrar al mundo del espectáculo le afectó emocionalmente.

¿Cuál es la edad de Pamela Franco?

A sus 31 años, Pamela Franco se ha hecho un nombre en la cumbia, pero hasta el momento no ha probado suerte como solista.

Pamela Franco en Alma Bella

Su trabajo en Latina no le impide seguir cantando a Pamela Franco, quien se encarga de interpretar temas como “Dile”, “Todos me miran”, “Cobarde” y “Me resigno a olvidarte” en la agrupación de Nílver Huarac, a donde ingresó en el 2012.

Luego se fue a trabajar con Yolanda Medina, líder de la otra agrupación llamada también Agua Bella. Regresó, se fue una vez más y volvió a la orquesta.

El historial amoroso de Pamela Franco

Sobre la bailarina y cantante de Alma Bella se sabe que mantuvo un romance con el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz, con quien terminó sin escándalos.

Al igual que otras mujeres del espectáculo local, Pamela Franco también fue vinculada al futbolista de la selección peruana Christian Cueva, con quien habría tenido encuentros y conversaciones íntimas.

Sin embargo, la cumbiambera de Chimbote dijo que dicho rumor no tiene fundamento. “Nunca se me ha relacionado, dónde lo habrás visto, estás equivocado, no hay ninguna relación”, declaró la cantante en una entrevista con El Popular.

En la misma entrevista, la conductora de “Se pone bueno”, donde comparte conducción con Christian Domínguez, aseguró que es “muy exigente” al momento de elegir a sus parejas, pero resaltó que lo único que desea es que el hombre que ella elija le sea fiel. “A estas alturas de mi vida quiero un hombre que me sume en todos los sentidos”, indicó a fines de agosto.

Pamela Franco

Ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco

De acuerdo a las imágenes de ATV, Christian Domínguez besó y tomó de la mano a Pamela Franco, su compañera de conducción en "Se pone bueno”, mientras caminaban por la calle.

Fue en agosto pasado que Pamela Franco debutó como la nueva conductora del magazine de Latina, espacio que en un inicio iba a compartir con Diego Chávarry y Christian Domínguez. “Es una gran oportunidad que la estoy aprovechando al máximo", aseguró la cumbiambera en aquel momento.

¿Pero cómo se conocieron? Para los que no lo recuerdan, Pamela Franco y Christian Domínguez tienen años de conocerse, pues ambos participaron en el reality juvenil “Esto es guerra”.

¿Christian Domínguez y Pamela Franco son novios?

El cantante Christian Domínguez reveló detalles a los panelistas de “Válgame”. Vía telefónica admitió estar saliendo con la joven tras su ruptura con Isabel Acevedo.

El pasado 11 de noviembre, el cantante conversó vía telefónica con los conductores del programa “Válgame” hablar sobre las supuestas amenazas al dueño de la orquesta de salsa con quien tuvo un conflicto. Aprovecho el momento para admitir que está saliendo con Pamela Franco.

“Pamela y yo estamos saliendo. Lo he dicho por todos lados y me van a ver con ella muchas veces. Yo estoy soltero, ella también. No hacemos daño a nadie y no tenemos que dar explicaciones a nadie”, reiteró el cumbiambero ante la sorpresa de todos los presentes en el set de televisión.

Sin embargo, descartó algún tipo de romance oficial: “Estamos saliendo, pero todavía como amigos”, aseveró. Tras esta revelación, los conductores de “Válgame” lo felicitaron por la iniciativa.