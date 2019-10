Lupita Ferrer sobre lo malo de tener fama: “No pude tener hijos”

Lupita Ferrer es una reconocida actriz venezolana con más de 50 años de trayectoria y esto se verá reflejado en la nuevo otra “Lupita Ferrer: Drama Queen” que se realizará esta semana en Miami, Estados Unidos.

Ella ha comentado que está feliz de regresar a los escenarios y tiene muchas cosas que contar a todos sus seguidores. En una entrevista que tuvo con People en Español, la artista comentó un poco de lo que se tratará:

“Es la paradoja que existe en muchas artistas. Queremos ser famosas, queremos el éxito, queremos la fama, pero al mismo tiempo, las mujeres sobre todo queremos una vida personas satisfactoria. Queremos una pareja, hijos, si se puede y somos muy pocas que logramos esa combinación”.

Lupita Ferrer confesó los problemas que le trajo la fama ya que no pudo desarrollarse personalmente por estar enfocada en su carrera:

“Es una problemática interesante, ese ha sido un poco el drama de mi vida. Que yo he tenido un éxito grande, profesional -yo no me puedo quejar- con la prensa, todos me quieren. Pero en mi vida personal yo me he visto afectada, afectada, sí”.

Lupita Ferrer cuenta por qué no pudo tener hijos

Luego confesó algo que generó bastante tristeza en sus seguidores: “No pude tener hijos, los matrimonios no me resultaron por diversos motivos que se cuentan ahí en la obra”.

Además dijo que no hay que ponerse triste porque la obra también tiene cosas buenas: “Yo empiezo pidiéndole a Dios que me quite esa fama, esa cosa y que me deje ser una persona anónima, normal y corriente como la que nunca pude ser”.

Sin querer dar más detalles para que las personas puedan ver su obra, invitó a todos sus seguidores a asistir del 16 al 20 de octubre al Paseo Wynwood, en Estados Unidos.