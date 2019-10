Magaly Medina ataca a Chabelita: “Tal vez encuentres al marido de otra y se te arregle la vida”

¡No tuvo piedad! Magaly Medina no se quedó callada y lanzó duro mensaje a la bailarina Isabel Acevedo por su reciente rompimiento con el cantante Christian Domínguez. La popular ‘Chabelita’ presumió su soltería en redes sin imaginar la contundente opinión que tendría la conductora de televisión.

La conductora del programa “Magaly tv, la firme” presentó un reportaje en el que mostraba a Christian Domínguez y la cantante Pamela Franco en una situación comprometedora en plena vía pública. Según Medina, la expareja del líder de la Gran Orquesta Internacional habría finalizado su relación al enterarse de la existencia de este ampay.

Con respecto a la ruptura de la polémica pareja, la popular ‘Urraca’ no tuvo reparos en lanzar un duro mensaje contra la expareja del intérprete de cumbia.

Magaly Medina presentó una captura sobre una de las últimas publicaciones que realizó Isabel Acevedo en Instagram donde posaba con una amiga y colocó como leyenda: “Estar soltera esta de moda”. Al respecto, la esposa del notario Alfredo Zambrano tuvo una dura opinión.

Isabel Acevedo en Instagram

“¿Qué te queda? (sobre la frase) Hasta que después veas al marido de otra y de repente, quien sabe, se te arregla la vida”, manifestó ante las cámaras de su programa en ATV.

“¡Qué fuerte, no! Estoy diciendo la verdad. Porque una persona que hace eso teniendo a tu costado a esta pareja que sabe que son novios y tu ahí compañera y luego llevándote al marido", agregó.

"Eso tiene un nombre peor, pero no lo voy a decir porque estamos en televisión nacional”, puntualizó Magaly Medina sobre cómo nació la relación entre el cumbiambero y la bailarina.

Ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco

Esta semana (día no especificado por el programa de Magaly Medina) Christian Domínguez fue captado bajando de la camioneta de Isabel Acevedo a las tres de la madrugada llegando a un karaoke para darle el encuentro a Pamela Franco, compañera suya.

La situación se complicó cuando ambos artistas se mostraron muy cariñosos. Hasta el momento, Isabel Acevedo no ha opinado del ‘ampay’.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez terminaron tras 3 años de relación

Christian Domínguez es captado con otra mujer

El programa “Mujeres al mando” difundió unas imágenes donde se vio a Christian Domínguez con una mujer que no era Pamela Franco, conductora que ha sido vinculada con el cumbiambero. La joven, de quien aún no se sabe su identidad, subió al auto del ex de Isabel Acevedo.

Ethel Pozo le recomienda a Christian Domínguez que busque ayuda profesional

La hija de Gisela Valcárcel comentó sobre la ruptura de Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Ethel Pozo pidió al cantante que busque ayuda, pues, para ella, su comportamiento (de no entablar una relación) no es normal.

Christian Domínguez

"Christian tiene cosas positivas, pero debe recibir una ayuda psicológica para entablar una relación a largo plazo”, declaró.

Magaly Medina se burla del miembro viril de Christian Domínguez

Luego que el Valor de la verdad lanzara un avance donde a Vania Bludau se la escuchaba hablando sobre la parte íntima de Christian Domínguez, comparándolo con un olluco, Magaly Medina no desaprovechó para burlarse del cumbiambero.

Christian Domínguez

“Lo que tienes ahí escondido entre las piernas se parece a un olluco. Vania, has humillado a este muchacho como nunca jamás”, comentó la conductora