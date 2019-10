Pamela Franco recibe duras críticas tras ampay con Christian Domínguez

Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser una de las protagonistas del ampay donde se la ve besándose con Christian Domínguez. Los usuarios de redes sociales no han perdido la ocasión para atacar y reprocharle por sus acciones con el cumbiambero quien, hasta ayer, mantenía relación con Isabel Acevedo.

Curiosamente, las tres últimas publicaciones de Pamela Franco en Instagram están inhabilitadas para realizar comentario alguno. Sin embargo, la cumbiambera no lo ha hecho con el resto de posts.

En una de estas, un video antes de su presentación con su agrupación “Alma Bella” es donde la cantante ha sido presa de fuertes comentarios por parte de los usuarios de Instagram tras publicarse las imágenes donde se ve a Christian Domínguez y Pamela Franco besándose.

Publicación de Pamela Franco en Instagram

En dicha publicación se puede leer los siguientes comentarios relacionados al mencionado ampay:

“Cómo admiro a mi tío Domínguez”, “mujer que no respeta merece ser llamada por su nombre igual que el varón”, “pasó lo mismo de siempre. No respetan a los hombres comprometidos… ¿Que no sabía de la relación de la Chabela con Domínguez?... por favor. Más claro ni el agua”, “te llegará el karma”, “bien, Pamela, vengaste a la Tarazona”, “narizón (Christian Domínguez) tiene el pack”, “Pamela ¿qué pasó? Le quitaste el mariachi a la Chabelita, jajaja, bien dicen por ahí que lo que mal empieza mal termina. Suerte”, “Karla Tarazona dice gracias por el regalito”, “Pamela eres linda, no entiendo que de lindo tendrá Christian Domínguez”.

Comentarios de usuarios en publicación de Pamela Franco

Pamela Franco y Christian Domínguez: ¿cómo se conocieron?

Pamela Franco y Christian Domínguez son los conductores del programa de Latina “Se pone bueno”. Cuando el espacio televisivo se estrenó, la cantante de “Alma Bella” realizó una entrevista a un diario local donde aseguró que el ex de Isabel Acevedo era “un chico muy respetuoso”.

Christian Domínguez y Pamela Franco

Christian Domínguez niega infidelidad

En horas de la tarde, Christian Domínguez se presentó en “Válgame” para revelar que Isabel Acevedo había tomado la decisión de terminar la relación, así como dejar entrever que ‘Chabelita’ lo hizo pues estaba cansada de ver expuesto a cada instante el pasado sentimental del cumbiambero.

A pesar de que Christian Domínguez aseguró que la separación no fue producto de una infidelidad de su parte, al poco tiempo Magaly TV La Firme emitiría un avance del ampay donde se ve al cantante besando a Pamela Franco.