Eugenio Derbez decepciona a fans: “Tengo temor viajar a México”

Eugenio Derbez siempre se ha mostrado estar muy feliz y cómodo difundiendo sus raíces mexicanas a cualquier parte donde va. Sin embargo, unas recientes declaraciones le ha válido cientos de críticas.

Durante una entrevista con El gordo y la flaca, el intérprete de 58 años confesó que siente miedo volver a su país por la ola de inseguridad que hay actualmente.

PUEDES VER: Eugenio Derbez estrenará serie al estilo de Las Kardashian

Usuarios de Instagram no tomaron muy bien la declaraciones de Eugenio Derbez

“Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México, la verdad”, manifestó el actor de “Dora y la ciudad perdida”.

Asimismo, en el Instagram del programa de Univisión, donde también se publicó la entrevista, colocaron lo siguiente: “Derbez nos habla de su proyecto, nos dice que dónde quiera que llega lo reconocen y confiesa sentirse con miedo cuando viaja a México”.

Eugenio Derbez tiene 58 años y está casado con la actriz Alessandra Rosaldo.

Ante tales declaraciones, usuarios mexicanos no dudaron en arremeter contra Eugenio Derbez, haciéndole recordar que la inseguridad existe en todo el mundo y que la fama ya le cambió.

“Como si Estados Unidos no se desataran tiroteos. Ya se les olvida que tienen que estar revisando las mochilas de los niños en las escuelas”, “El decía que no saldría de México porque es su país. Ahora, resulta que tiene temor del lugar que le dio de comer por décadas”, “Que mal plan, ahora ya muy creído. Cero caes bien”, “Calladito se ve más bonito...no vaya ser que nadie vea su reality. Se les hace fácil criticar cuando llevan décadas viviendo de los mexicanos pero sobre todo es que antes no decían nada”, “Que se quede allá, aquí los mexicanos no lo queremos”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

Instagram: fans de Eugenio Derbez lo defienden

Pero no todas fueron críticas para Eugenio Derbez. Su legión de fans salieron al frente y le dieron la razón por sentir miedo cada vez que regresa a México.

Eugenio Derbez confesó que tiene mucho miedo a la inseguridad de su país.

“No se pasen, a él le ha costado todo lo que tiene, lucha por una mejor calidad de vida, igual que todos nosotros, solo porque a él le va bien empiezan con sus cosas de que es un creído”, “Mucho gusto que tú como otros latinos salgan adelante”, “¿Y qué tiene de malo que diga que le da miedo ir a México. Él está diciendo la verdad en nuestros países latinoamericanos. Ya no hay seguridad”, comentarios los seguidores del actor.