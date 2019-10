Eminem y Mariah Carey: del amor al odio a través de sus canciones

En 2001, diversos medios estadounidenses reportaron que Eminem y Mariah Carey habían tenido un fugaz romance. Sin embargo, la cantante de pop negó estos rumores alegando que solo había visto al rapero cuatro veces en su vida. ''No considero que eso sea salir con alguien'', declaró en una entrevista.

A partir de ese momento, Eminem inició una guerra de canciones con mensajes subliminales hacia Mariah Carey, quien no dudó en responderle. Fue así que se desato un enfrentamiento musical con letras salvajes. En esta nota, repasamos la cronología de esta historia de amor y odio.

El enfrentamiento entre Eminem, quien este 17 de octubre cumple 47 años, y Mariah Carey explotó cuando el rapero lanzó la canción ''Bagpipes from Baghdad'' (Gaitas desde Bagdad), donde presume haber tenido intimidad con la cantante. Incluso, dedica algunos versos a Nick Cannon, esposo de Carey en ese momento.

La diva del pop no tardó en responder. En su canción ''Clown'' (Payaso), lanzada en 2003, Carey respondió el primer ataque cantando: ''Nunca debiste haber insinuado que éramos amantes / Cuando sabes muy bien que ni siquiera nos hemos tocado''.

Mariah Carey negó haber tenido un romance con Eminem. Esto desató la guerra musical entre ambos artistas. Créditos: Billboard.

En 2005, y durante su gira Anger Management, Eminem reprodujo supuestos mensajes de voz dejados por la cantante. Además, en su canción ''Jimmy Crack Corn'' el rapero volvió a referirse a Mariah Carey en los versos ''Tu mente está en nosotros como la mía en Mariah / Y todos ustedes son como ella, todos ustedes son mentirosos''.

Incluso el cantante 50 cent participó de esta guerra y apoyó a su colega Eminem en su canción ''All of me'' (Todo de mí) donde ataca a la diva. ''Em lo predijo todo [...] Dijo que las mujeres de Hollywood eran mentirosas, mentirosas, mentirosas. [...] lo niegan como Mariah".

Eminem comenzó la guerra musical hacia Mariah Carey dedicándole la canción ''Bagpipes from Baghdad''. Créditos: HipHopDx

En 2009, el cantante de rap lanzó la canción ''The Warning'' (La advertencia) en donde explica el origen de los mensajes a Mariah Carey. De acuerdo al tema, el rapero comenzó la guerra musical como respuesta a la negación de Carey sobre su relación.

Por su parte, la diva del pop publicó ''Obsessed'' (Obsesionado, donde repite en la letra: ''¿Por qué estás tan obsesionado conmigo?''. Pero es el video de la canción el que generó mayor polémica pues se observa a un rapero siendo atropellado por un autobús mientras intenta tomar fotografías de la cantante con un celular.

La canción de Mariah Carey continúa con la letra: ''por fin has encontrado una chica a la que no impresionas’ o ‘dices que te has acostado conmigo cuando todo el mundo sabe que en realidad estás enfadado conmigo'’.

''Cierra la boca antes de que muestre todas las llamadas que hiciste a mi casa...'' cantaba Eminem en ''The Warning''. Con estos mensajes en sus canciones, el rapero y la cantante pasaron cerca de 10 años en esta guerra musical.

El entonces esposo de Mariah Carey, Nick Cannon respondió a ''The Warning'' a través de su cuenta de Twitter: ''Frase del día: Nunca discutas con tontos porque desde la distancia la gente no se da cuenta quién es quién'', publicó.

Si bien el romance entre Eminem y Mariah Carey nunca fue confirmado públicamente por los artistas, las letras de sus canciones puede ser señal de que ''donde hubo fuego, cenizas quedan''.

Eminem y Mariah Carey se han visto envueltos en una guerra musical que duró cerca de 10 años. Créditos: The Best Male Singers.