Rodrigo González dice que video de Christian sería para “levantar rating” de Latina

Polémica. Rodrigo González no se guardó nada y lanzó una fuerte acusación. El popular ‘Peluchín’ nuevamente opinó respecto al ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco.

El conductor del recordado programa “Válgame Dios” decidió compartir un par de videos en Instagram planteando una teoría conspiratoria respecto al ampay en el programa “Magaly tv, la firme”.

“No será que la nueva amiga del “pendejerete” esta buscando todo esto convenientemente para promocionar ese programa que nadie ve... Porque la veo subiendo fotos y fotos nada arrepentida para marketearse”, se le escucha decir en el primer video.

Muchos usuarios al ver este video empezaron a especular en las redes sociales y sostienen que Rodrigo González se refiere a los programas “Válgame” y “Se pone bueno”, por las referencias que explica.

En la segunda grabación y utilizando un filtro en su rostro explica que sería una estrategia para que “todos los involucrados puedan conservar su trabajo hasta fin de años”.

“Todos pertenecen a la misma productora de la “mata programas”. Nos retroalimentamos un poco... A ver si sobrevivimos aunque sea hasta diciembre (...) Yo soy zorro viejo y te conozco. Ojo, a mí no me la haces", dice en su segunda grabación en sus Insta Stories.





Finalmente, Rodrigo González utilizando aparentemente de ejemplo lo sucedido con el cantante y la bailarina dedicó un consejo sobre las personas infieles.

“Hay personas que no aprenden las enseñanzas que ya están escritas. Esto no lo he inventado yo. 'Detrás de un hombre infiel, están las ilusas que los quieren cambiar. Las ciegas que creen en él y las tercas que se enamoran con fe”, manifestó.

“Ya lo tienen claro el tiempo de caducidad son tres años para cambiar al amante con otra amante”, acotó el popular “Peluchín” supuestamente haciendo referencia a Christian Domínguez, Isabel Acevedo y Pamela Franco.













Video del ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco