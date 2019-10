Pamela Franco rompe su silencio sobre su video con Christian Domínguez: “Tengo la conciencia tranquila”

Al igual que Christian Domínguez, la cantante peruana Pamela Franco negó que esté en una relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional, pese a que ambos fueron captados besándose y caminando tomados de la mano.

La cantante de Alma Bella, grupo de Nílver Huarac, negó tajantemente los rumores en torno a un posible romance con Christian Domínguez, quien el último miércoles 16 de octubre confirmó el fin de su relación de casi tres años con la bailarina Isabel Acevedo.

Pamela Franco aseguró que Christian Domínguez es solo su amigo y compañero de trabajo, descartando así que fue la “manzana de la discordia” en la relación del cumbiambero con la popular ‘Chabelita’. “No tengo nada que ver, no tienen por qué meterme ahí”, manifestó la conductora de “Se pone bueno” al diario Trome.

“Tenemos una amistad, trabajamos juntos, podemos coincidir en un lugar. Se ha dado una bonita amistad, me cae súper bien. La verdad, me sorprende. Quiero ver las imágenes primero”, agregó la artista de Chimbote.

La expareja de Marco ‘Chemo’ Ruiz dijo que se encuentra bien porque ella no se ha involucrado sentimentalmente con el intéprete de cumbia. “Estoy con la conciencia tranquila. No me he metido en ninguna relación. Él y yo somos amigos… No me he dado un beso (con Christian). Solo lo saludé”, expresó la cantante de Alma Bella.

Tras la difusión del ‘ampay’, la intérprete de “Dile” se mostró muy tranquila en sus recientes historias de Instagram.

Como se recuerda, el programa “Magaly TV, la firme” difundió comprometedoras imágenes de Christian Domínguez y Pamela Franco, quienes aparentemente se muestran muy cariñosos, agarrados de la mano y dándose un beso antes de ingresar al karaoke ‘El Polo’, en Surco.

Antes de la promoción del ‘ampay’ de Christian Domínguez y Pamela Franco en las redes de “Magaly TV La Firme”, el programa “Válgame” le dio tribuna al cumbiambero para que confirme el fin de su romance con Isabel Acevedo.

“Se terminó de una manera madura. (No hay una tercera persona), esto fue una decisión que toma Isabel porque hay puntos en una relación que tienes que acoplarte y tolerar de la otra persona, y esperar lo mismo. Pueden verme salir, como a ella también...durante la relación es imposible que encuentren algo (‘ampay’). El fin de mi relación es un tema personal y familiar”, indicó el presentador de “Se pone bueno” en el set donde estuvieron Mónica Cabrejos, Janet Barboza y demás conductores de “Válgame”.