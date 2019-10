César Évora: “Lo que busco es no repetirme”

Nuevamente en Perú, como parte de una extensa gira por diversas ciudades para presentar la obra teatral Las Arpías, César Évora contó que su visita al país ha generado la posibilidad de trabajar en nuestro cine.

“He recibido la propuesta para hacer cine peruano, es un proyecto interesante, pero todavía no puedo contar nada, hay que esperar que se concrete, sé que se está buscando financiamiento. Por lo pronto me está esperando un proyecto de telenovela en México ”, señaló el actor cubano radicado en México.

Por otro lado, Évora aclaró que aunque ha sido crítico con las plataformas de streaming, no tendría problemas en trabajar para ellas. “Mi trabajo es interpretar, no me fijo en dónde se va a transmitir, así que acepto la propuesta dependiendo del personaje. Lo que siempre busco es no repetirme, busco personajes que me generen retos”.

El destacado actor aprovechó la oportunidad para mencionar que en donde si se mantiene alejado es en las redes sociales. “No tengo Facebook, Twitter ni Instagram y no me interesa tener, soy de una generación que si ‘metió la pata’ nadie se enteró porque no hay registro de eso. No juzgo a nadie, pero no me veo compartiendo fotos cuando voy a comer o cuando voy al baño, mi privacidad es fundamental”, dijo.

PUEDES VER Jennifer Aniston se pronuncia luego romper récord Guinness en Instagram

“Lo que me preocupa es que mucha gente se hace pasar por mí. Al público le pido que tenga cuidado con esas personas que abusan usando mi nombre para hacer daño”, acotó.

Lo que sí evitó comentar fue la decisión de la actriz Verónica Castro de retirarse de los escenarios luego de que su colega Yolanda Andrade revelara que hace años se casaron en Europa. “Lo que haga Verónica Castro con su vida solo le interesa a ella, no soy nadie para opinar sobre sus decisiones y en realidad desconozco la veracidad de esa información”, dijo el actor quien junto con sus compañeras Victoria Ruffo, Maribel Guardia y Jacqueline Andere arranca hoy la gira en Tacna.