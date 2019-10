Carmen Villalobos en apuros antes de su boda con Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son considerados como una de las parejas más estables en el mundo de la actuación ya que llevan 11 años de enamorados y el próximo viernes 18 de octubre darán el siguiente paso en su historia de amor al tener que decir ‘Sí, acepto’ en el altar.

Ambas celebridades reflejan su amor por medio de las redes sociales y todos sus fans se emocionaron al conocer la noticia del compromiso. Además, los colombianos han reflejado que todo va de viento en popa y se han mantenido alejados de los escándalos para conservar su relación.

Carmen y Sebastián están preparando muchas sorpresas para sus seguidores, luego de que realizaran su boda civil en Miami (Estados Unidos). La religiosa será en Colombia este viernes 18 de octubre y frente al mar consumarán su amor para siempre.

¿Cómo se conocieron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

Su historia comienza cuando los dos participaron en la conocida novela “Nadie es eterno en el mundo” que se emitió en el 2007 y 2008. Compartieron set de grabación y el amor nació a primera vista.

En ese entonces, Sebastián había terminado su romance con la actriz Alexandra Serrano y cuando andaba en coqueteos con Carmen Villalobos, se especuló que ella fue la “manzana de la discordia”.

¿Cómo empezó su relación?

En esa época, Villalobos tenía pareja y se reencontró con Sebastián Caicedo en la fiesta de despedida de “Sin senos no hay paraíso”, donde él le pregunta qué fue de su relación; a lo que ella respondió que habían terminado.

El actor aprovechó para invitarla a salir y siguieron frecuentándose.Desde ahí mantuvieron una relación a distancia sin embargo, ambos lo vieron como una oportunidad para fortalecer su romance.

En el 2017, la entrevistó Don Francisco y confesó qué fue lo que le atrajo de su pareja:

“Sebastián es de los poquitos hombres que existen, de los detallistas que están pendientes de las mujeres. No necesita que sea una fecha especial para ser especial. No necesita que sea una fecha especial para ser especial. Es de los que envía flores, hoy por hoy con la tecnología: los mensajes, las palabras hermosas que me da en los buenos momentos y en los no tan buenos”.

A pesar de sus compromisos laborales ni uno ha descuidado su relación ya que consideran que es muy sólida porque el hecho de que están lejos no ha sido motivo para separarse o terminar.

Detalles de la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

El día 18 de octubre la pareja del momento se casará en Colombia y Sebastián contó un poco de cómo será en el programa “Un nuevo día”:

“No va ser la boda real, que de pronto la gente estará esperando, porque si la gente que nos conoce sabe que somos muy sencillos, que somos muy tranquilos y eso también es lo que queremos reflejar el día de nuestro matrimonio”.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos aún no escoge su vestido

Faltan pocas horas para que se presente en el altar frente a unas de las playas más lindas de Cartagena y la actriz Carmen Villalobos aún no sabe qué vestido blanco usar. Su prometido ya escogió su atuendo que será de algodón.

Lo que sí está confirmado es el buquét que tendrá muchas rosas de color rosa, su favorito. Lo mejor es que será una boda familiar, tendrá pocos invitados y será lo más sencilla posible ya que será adornada con bombillos y habrá música típica colombiana.

Después de la celebración estarán una semana por Colombia y después viajarán a Europa para disfrutar de su luna de miel.