Axel se defiende de graves denuncias: “Nunca me zarpé con nadie”

Nuevamente en el ojo de la tormenta. El cantante argentino Axel ha sido denunciado oficialmente por abuso sexual, el cual habría ocurrido en el año 2017 en la ciudad Cipolletti, en Argentina.

Esta no es la primera vez que Axel Patricio Fernando Witteveen es relacionado a un caso de abuso sexual. Los medios de comunicación le recordaron algunas acusaciones en su contra luego de que protagonizara un incómodo momento con Tini, la pareja del colombiano Sebastián Yatra.

Luego de ser acusado de haberse sobrepasado con una caricia a la cantante Tini durante una conferencia de prensa, el artista argentino prefirió emitir un mensaje en el que niega lo ocurrido, defendiéndose de las críticas negativas.

“Yo soy un tipo con la conciencia muy tranquila, que duermo muy tranquilo. Porque yo sé cómo soy y nunca en mi vida hice algo indebido con alguien”, se resalta en el mensaje que dio Axel para defenderse de las críticas en la prensa y redes sociales.

En su escrito, Axel, denunciado por abuso sexual en Argentina, manifestó que nunca le ha faltado en respeto a una persona. Incluso, manifiesta que ha llorado por lo que dicen de él.

Otras acusaciones contra Axel

Luego de la polémica escena con Tini Stoessel, el cantante Axel se ha enfrentado a otras acusaciones. La periodista Paula Galloni recordó que él intentó besarla a la fuerza cuando se encontraban solos en un ambiente de su casa.

“Una vez, en una entrevista, un cantante se me tiró encima. Yo era muy chica. Estábamos solos en un departamento”, mencionó.

El portal “Big Bang News” hace referencia a que hay más casos de acoso y abuso sexual en contra de Axel que han sido presentados de manera anónima en las redes sociales.

La defensa de Axel al ser involucrado en casos de acoso y violación

“Nunca en la vida me pasó algo así. Pero no solo en mi carrera, en mi vida. Yo soy un tipo con la conciencia muy tranquila, que duermo muy tranquilo. Porque yo sé cómo soy y nunca en mi vida hice algo indebido con alguien, nunca le falté el respeto a la gente, nunca me zarpé con nadie. Entonces eso me hace mantenerme siempre en paz. Te confieso que un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé... Pero me preguntaba por qué. ¿Y sabés? Volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo. Me daba un poco de bronca. Hasta me enojaba un poco, debo confesarte, que perdemos el foco de que hay un montón de adolescentes, de niños, de niñas, de grandes, que realmente sufren violencia o que la pasan mal. Y estas cosas mediáticas, o estos malos entendidos, terminan opacando los verdaderos casos donde hay que poner el foco y la energía”.