Acusan al cantante Axel por presunto abuso sexual

El cantante argentino Axel vuelve a generar controversia en las redes sociales. Esta vez, el intérprete de “Amo” y “Te voy a amar” fue denunciado penalmente por una joven, de quien hasta el momento no se sabe su identidad, de haberla abusado sexualmente en el 2017.

La presunta víctima hizo formal la acusación en Cipoletti, provincia de Río Negro, Argentina, en el Ministerio Público Fiscal y desde el organismo informaron que ya se encuentran investigando el delicado caso.

“En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos”, comunicó el Ministerio Público.

Axel

Asimismo, resaltaron que respetarán la decisión de la joven de mantenerse en el anonimato, pues como se trata de una denuncia por un delito contra la integridad sexual y de instancia privada, la mujer puede negarse a revelar su identidad.

"Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana (hoy) y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso", dice en otra parte del comunicado.

Axel

Además, el organismo mencionó que no dará más detalles del caso para no entorpecer las investigaciones y proteger a la presunta víctima.

“En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo”, finaliza.

Axel y el incómodo momento con Tini Stoessel

A mediados de septiembre, Axel se vio envuelto en una polémica por un video. En dicho material se observó cómo Tini Stoessel quitó la mano del cantante de su hombro, con visible molestia.

Axel

El incómodo hecho ocurrió durante una conferencia de prensa para presentar el show “Únicos”, que reunió a una gran cantidad de artistas argentinos y españoles.