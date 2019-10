Ángela Ponce formará parte del Miss Perú 2019

Ángela Ponce rompió estereotipos al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar un concurso de belleza (Miss España) en 2018 y competir en el Miss Universo. Desde entonces, su nombre siempre da que hablar y ahora vendrá a nuestro país como una de las invitadas más esperadas del Miss Perú 2019.

Este viernes 18 de octubre, Ángela Ponce será presentada oficialmente como una de las invitadas del mencionado certamen que se llevará a cabo este domingo 20 en el teatro Gran Maracaná del distrito de Jesús María desde las 6.30 pm.

Ángela Ponce, Miss España 2018

Y es que previo a que se anunciara la llegada de Ángela Ponce al Miss Perú 2019, Jessica Newton, organizadora de este evento, dejó entrever en sus redes sociales la posibilidad que hoy se ha vuelto realidad.

En una de sus publicaciones, escribiría: “¡Me encanta empezar el lunes con nuevos proyectos! Ángela Ponce, nos vemos en unos días en Madrid para coordinar tu visita a Perú”.

Ángela Ponce fue la primera mujer transgénero en ganar un certamen de belleza

En busca de una nueva Miss Perú

Y es que la organización del Miss Perú 2019 se encuentra en búsqueda de una nueva reina luego que Anyella Grados fuera destituida tras hacerse públicos los videos donde se le veía en evidente estado de ebriedad.

Serán 10 las modelos que buscarán quedarse con la corona y tener asegurado su cupo para el siguiente Miss Universo. Estas son: Jessamin Chaparro, Pierina Meléndez, Pamela Sánchez, Diana Rengifo, Pilar Orué, Kelin Rivera, Samanta Batallanos, Melody Calderón, Lesly Reuna y Janick Maceta.

Este 20 de octubre se realizará el Miss Perú 2019

Mientras que el jurado calificador, encargado de escoger a la mujer más bella del Perú estará integrado por: Karen Schwarz, Viviana Rivasplata, Claudia Ortíz de Zevallos, Adriana Zubiate y Mónica Chacón, todas ex Miss Perú.

Ángela Ponce rompe los estereotipos

Entre el selecto grupo de invitados a la gala del Miss Perú 2019, se encuentra la Ángela Ponce, quien ganó la corona de Miss España 2018, a la vez que se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar un concurso de belleza, así como tener chances de vencer en el Miss Universo.

Ángela Ponce

Ángela Ponce es natural de Sevilla, España, nació en 1991 y fue bautizado con el nombre de Ángel Mario. Hasta los 16 años se mantuvo como hombre cuando comienza su transformación hacia mujer.

En el Miss Universo 2018, Ángela Ponce no llegó a la final, como tampoco quedó entre las 20 mujeres más bellas de dicho certamen, pero su paso por dicha pasarela no pasó desapercibido para nadie (ni para sus fans como para sus opositores), ya que recibió sendos aplausos cuando fue presentada como Miss España.

En una entrevista pasada, Ángela Ponce reveló cómo ha vivido su transformación a lo largo del tiempo con estas palabras:

“Yo no soy un hombre queriendo ser mujer, no soy un cortocircuito en la barriga de mi madre. No soy una mujer, soy una mujer trans y formo parte de la diversidad humana. Igual que hay personas negras y otras blancas, gente más alta y más baja”, relató la Miss España 2018.

Ángela Ponce participó en el Miss Universo 2018

Tras su paso por Miss España, Ángela Ponce cumple labores en una organización que se encarga de combatir los estigmas que aún persisten contra la comunidad transgénero.