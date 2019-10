Vania Bludau siguió en vivo el ‘beso’ de Christian Domínguez y Pamela Franco [VIDEO]

Vania Bludau se ha pronunciado tras la ruptura de Christian Domínguez y ‘Chabelita’. La exchica reality no se perdió el programa “Magaly TV, la firme”, que transmitió el miércoles 16 de octubre el ‘ampay’ entre el cantante y Pamela Franco.

Solo hace una semanas, Domínguez e Isabel Acevedo presumían en las redes sociales su amor. Sin embargo, todo llegó a su fin y la difusión de ese video lo confirmaría.

“Magaly Medina, hoy te veo”, escribió Bludau, quien es una de las exparejas del cumbiambero, en Instagram.

Vania Bludau en Instagram.

El ‘ampay’ muestra a Christian Domínguez y Pamela Franco, su compañera de trabajo, muy cariñosos en la puerta de una conocida discoteca.

Vania Bludau no dudó en compartir con sus seguidores que estaba mirando el programa en vivo junto a su madre y hermana menor. “¡Las tres chismosas!”, gritó mientras graba cómo su familia se preparaba para ver la presunta infidelidad de Christian hacia ‘Chabelita’.

Como se recuerda, Bludau mantuvo una relación de varios años con Christian Domínguez, el cual terminó mal ya que al parecer la engañó con Karla Tarazona, su entonces compañera de conducción.

“Cuando hay un momento donde alguien te quiere cambiar por otra persona es porque no funcionó. Yo traté de darle la oportunidad en el momento. Yo lo perdonaba sin que me pida disculpas por el temor de que se vaya”, contó en una oportunidad a América TV.

Instagram de Vania Bludau

La modelo se pronunció a través de las redes sociales tras la ruptura de Christian Domínguez e Isabel Acevedo. “Gente es simple, no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días”, escribió la exchica reality.

Vania Bludau ha confirmado su participación en “El valor de la verdad” este sábado 19 de octubre. Incluso se animó a posar junto a Karla Tarazona, también expareja de Domínguez.

Vania Bludau en Instagram.

Karla Tarazona y Vania Bludau

La modelo Vania Bludau regresó al Perú no solo para visitar a su familia y amistades, sino también para dar a conocer más detalles de su vida personal en “El valor de la verdad”, por segunda vez.

A través de Instagram, el periodista Beto Ortiz confirmó que la ex chica reality se sometió otra vez al polígrafo de “El valor de la verdad” para revelar sus secretos.

“Cuando las ‘hermanitas’ se juntan...¡arde Troya! @vaniabludau y @latarazona armaron un despiadado festival de la nostalgia e intercambiaron figuritas del álbum de los amores pasados. Lo único indiscutible fue que la abundancia de músculo no te garantiza absolutamente nada. ¿De qué tamaño es tu amor? Este sábado a las 10, el divertidísimo Valor de la Verdad de @vaniabludau por @latina.pe”, escribió Beto Ortiz en su publicación de Instagram.