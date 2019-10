Latin AMAs 2019: ver EN VIVO la alfombra roja y la premiación a la música latina

Latin American Music Awards 2019 EN VIVO | AMAs | Todo va quedando listo para que Anuel AA, Daddy Yankee, Marc Anthony y otros artistas se presenten en los Latin AMAs 2019 que se llevará a cabo este jueves 17 de octubre en el Dolby Theatre de Hollywood, California, Estados Unidos con transmisión de Telemundo EN VIVO y EN DIRECTO para toda Latinoamérica.

Todo está programado para dar comienzo a las 18:00 horas (Perú) con la ‘Alfombra del Latin AMAs’. Luego, a las 19:00, iniciará la ceremonia musical que estará dirigida por los reconocidos actores mexicanos Eugenio Derbez y Jacky Bracamonete.

AMAs 2019 y un premio la trayectoria

Sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de la velada será el reconocimiento al salsero Marc Anthony a quien se le otorgará el International Artist Award of Excellence, el cual será seguido del premio Evolución Extraordinaria para la Becky G.

“Gracias a @latinamas por este reconocimiento. ¡Viendo hacia adelante! ¡Te veo pronto!” escribiría Marc Anthony en Instagram al enterarse que sería honrado con dicho reconocimiento.

AMAs 2019: los ensayos

Los ensayos para la quinta edición del AMAs iniciaron el lunes 14 de octubre en el escenario principal del Dolby Theatre de Hollywood, en cuyas pruebas de sonido se pudo ver a Esteman, Sofía Reyes, Georgel, Emilia Mernes, La Banda Los Sesbastianes y Lupita Infante, quienes se mostraron muy contentos, pero al mismo tiempo nerviosos, conscientes de la responsabilidad que tienen de llevar un buen espectáculo no sólo al público asistente sino también a los millones de espectadores que verán el evento desde sus hogares.

AMAs 2019: Los nominados

En la ceremonia se premiarán las siguientes categorías:

Artista del Año, Nuevo Artista del Año, Sencillo del Año, Álbum del Año, Artista Favorita – Femenina, Artista Favorito – Masculino, Dúo o Grupo Favorito, Artista Favorito – Pop, Álbum Favorito – Pop, Canción Favorita – Pop, Artista Favorito – Regional Mexicano, Álbum Favorito – Regional Mexicano, Canción Favorita – Regional Mexicano, Artista Favorito – Urbano, Álbum Favorito – Urbano, Canción Favorita – Urbano, Artista Favorito – Tropical, Álbum Favorito – Tropical, Canción Favorita – Tropical, Artista Favorito – Crossover, Tour Favorito, Video Favorito.

Es importante recordar que en esta edición de los Latin American Music Awards 2019, los artistas con más nominaciones son:

Ozuna (9), Bad Bunny, Romeo Santos (8); Anuel AA (7), Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárrafa (5); Daddy Yankee, Luis Fonis, Marc Anthony, Maluna, Sebastián Yatra, T3r Elemento (4); Becky G, Christian Nodal, DJ Snake, Drake, Farruko, J Balvin, Pedro Capó, Rosalía, Snow, Wisin & Yandel (3).

En tanto que los encargados de premiar a los artistas en los Latin American Music Awards 2019 serán:

Alessandra Rosaldo, Alex Sensation, Ana Jurka, Angélica Vale, Carlos Ponce, Carmen Aub, Catherine Siachoque, Catriona Gray, Chiquis Rivera, Christian Acosta, Claudia Vergara, Dalex, David Zepeda, De La Ghetto, Dra. Ana María Polo, Erasmo Provenza, Farina, Gaby Espino, Gregorio Pernía, Guaynaa, Isabella Castillo, Iván Arana, Jeidimar Rijos, Jessica Cediel, Jhay Cortez, Karim Mendiburu, Kate del Castillo, Kimberly Reyes, Larry Hernández, Lorenzo Méndez, Luis Figueroa, Lunay, María Celeste Arrarás, Mariah, Mario López, Mark Tacher, Matías Novoa, MoMo, Nastassja Bolívar, Ninel Conde, Pepe Gamez, Snow, T3r Elemento y Yashua.

AMAs 2019: los números musicales

Por otro lado, en cuanto a los shows en vivo que se verán en la gala de los Latin American Music Awards 2019 se presentarán los siguientes artistas:

Abraham Mateo, Anuel AA, Banda Los Sebastianes, Becky G, Beret, Christian Nodal, CNCO, Daddy Yankee, El Micha, Emilia, Esteman, Farruko, Gente de Zona, Goergel, Greeicy, Jason Derulo, Justin Quiles, Lenier, Lupita Infante, Marc Anthony, Myke Towers, Nacho, Ne-Yo, Ozuna, Piso 21, Pitbull, Raymux, Romeo Santos, Silvestre Dangond, Sofía Reyes, Wisin & Yandel, Zion & Lennox.

AMAs 2019: las categorías

Esta es el listado completo de nominados a los Latin American Music Awards 2019:

Artista del año:

Anuel AA, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Romeo Santos.

Nuevo artista del año:

Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Rosalía, Sech.

Sencillo del año:

"Ella quiere beber", Anuel AA y Romeo Santos; "MÍA", Bad Bunny y Drake; "Con calma", Daddy Yankee con Snow; "Taki Taki", DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; "Calma", Pedro Capó y Farruko.

Álbum del año:

Real hasta la muerte", Anuel AA; “X 100PRE”, Bad Bunny; “VIDA”, Luis Fonsi; “Aura”, Ozuna; “Africa Speaks”, Santana.

Artista femenina favorita:

Becky G, Karol G, Natalia Lafourcade, Natti Natasha, Rosalía.

Artista masculino favorito:

Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos.

Dúo o grupo favorito:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Los Ángeles Azules, T3r Elemento, Wisin & Yandel.

Artista favorito pop:

CNCO, Luis Fonsi, Pedro Capó, Sebastián Yatra.

Álbum favorito pop:

"VIDA", Luis Fonsi; "El mal querer", Rosalía; "Africa Speaks", Santana; "Fantasía", Sebastián Yatra.

Canción favorita pop:

“Lost In The Middle Of Nowhere (remix)”, Becky G y Kane Brown; “Imposible”, Luis Fonsi y Ozuna; “Calma”, Pedro Capó y Farruko; “Amigos con derechos”, Reik y Maluma; “Ya no tiene novio”, Sebastián Yatra y Mau y Ricky.

Artista favorito urbano:

Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna.

Álbum favorito urbano:

"Real hasta la muerte", Anuel AA; "X 100PRE", Bad Bunny; "Gangalee", Farruko; "Aura", Ozuna.

Canción favorita urbano:

“Ella quiere beber”, Anuel AA y Romeo Santos; “MÍA”, Bad Bunny y Drake; “Con calma”, Daddy Yankee con Snow; “Taki Taki”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; “Vaina loca”, Ozuna y Manuel Turizo.

Artista favorito tropical:

Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Romeo Santos.

Álbum favorito tropical:

"40… y contando (En vivo desde Puerto Rico)", Gilberto Santa Rosa; "Literal", Juan Luis Guerra y 4.40; "OPUS", Marc Anthony; "Utopía", Romeo Santos.

Canción favorita tropical:

“Inmortal”, Aventura; “Adicto”, Prince Royce y Marc Anthony; “Centavito”, Romeo Santos; “Vivir bailando”, Silvestre Dangond y Maluma; “Aullando”, Wisin & Yandel y Romeo Santos.

Artista favorito crossover:

DJ Snake, Drake, Sean Paul, Snow.

Tour favorito:

Bad Bunny, Chayanne, Jennifer López, Luis Miguel, Marc Anthony.

Video favorito:

"Te confieso", Camila; "La respuesta", Becky G y Maluma; "Si supieras", Daddy Yankee y Wisin & Yandel; "R.I.P.", Sofía Reyes con Rita Ora y Anitta; "En guerra", Sebastián Yatra y Camilo.

Artista favorito regional mexicano:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Christian Nodal, T3r Elemento.

Álbum favorito regional mexicano:

"Con todas las fuerzas", Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; "Bendecido", Lenin Ramírez; "Oye mujer", Raymix; "The Green Trip", T3r Elemento.

Canción favorita regional mexicano:

"A través del vaso", Banda Los Sebastianes; "Mejor me alejo", Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; "No te contaron mal", Christian Nodal; "Nunca es suficiente", Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade; "Aerolínea Carrillo", T3r Elemento con Gerardo Ortiz.

¿Dónde ver los AMAs 2019 EN VIVO?

Los Latin Amercian Music Awards 2019 se transmitirán por la señal de Telemundo a partir de las 19:00 horas (Perú), pero también podrás apreciarlo vía streaming desde la cuenta oficial de Facebook de la propia Telemundo.